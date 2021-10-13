الامارات | مشعر «عرفات» يسجل أعلى درجة حرارة في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن مشعر «عرفات» يسجل أعلى درجة حرارة في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد موقع متخصص في رصد درجات الحرارة، أن مشعر «عرفات» في مكة المكرمة، سجل المركز الأول في قائمة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم يوم أمس، بدرجة حرارة 43 مئوية.

وأظهرت بيانات موقع «eldoradoweather» بحسب موقع «عاجل» تصدر المملكة للمركز الأول في قائمة أعلى درجة مسجلة في العالم خلال آخر 24 ساعة، وهي 43 درجة مئوية.

ومشعر «عرفات» هو المشعر الوحيد من المشاعر المقدسة الذي يقع خارج حدود الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط، ويحيط بعرفات قوس من الجبال، ويقع على الطريق بين مكة والطائف شرقي مكة المكرمة بنحو 22 كيلومتراً، وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى، و6 كيلومترات من المزدلفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news