الامارات | إنقاذ شاب مصري رمى نفسه من فوق جسر في الكويت «صور»

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ شاب مصري رمى نفسه من فوق جسر في الكويت «صور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 أكتوبر 2021

تَمَكّن رجال الإطفاء في الكويت، من إنقاذ شاب مصري حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق جسر الشيخ جابر الأحمد؛ بحسب عدد من الصحف المحلية.

ونشر حساب «المجلس» الموثق في «تويتر»، فيديو من أعلى الجسر، يبين رجال الإطفاء وهم يحاولون إنقاذ الشاب الذي حاول الانتحار.

وكان الشاب نزل من سيارة أجرة مسرعًا إلى حافة الجسر، وألقى بنفسه من فوق الجسر نحو الماء. وأشارت غرفة العمليات في الإطفاء إلى أن العناصر تمكنوا من تحديد موقع الشخص، وقاموا بالنزول من أعلى الجسر في عملية نوعية لإنقاذه باستخدام الحبال، في فترة زمنية قياسية.

ونقلت صحيفة «القبس» عن مصدر أمني، أن «سائق سيارة أجرة هو مَن قام بإبلاغ عمليات الداخلية؛ حيث حضر رجال الأمن والإطفاء والطوارئ الطبية»؛ كاشفًا أن «وزارة الداخلية قررت إبعاد الوافد بعد انتهاء فترة علاجه».

أفاد سائق تاكسي، بأن المنتحر كان برفقته في السيارة وطلب منه التوقف لينزل من السيارة ويلقي بنفسه من أعلى جسر جابر، وفقًا لصحيفة الراي الكويتية.

كما أضاف سائق التاكسي، أن المقيم المصري نزل من السيارة ورمى نفسه بالبحر، فيما هرعت قوات الحماية المدنية للبحث عنه وإنقاذه.

ووفقا للصحيفة الكويتية، فإن المنتحر من جنسية مصرية حسب إفادة سائق التاكسي، وتم العثور عليه وجارٍ إنعاشه لوجود نبض.

وقبل أسبوعين من الأن انتحر مصري اخر في الكويت في إطار سلسلة قضايا مشابهة في الكويت مع بدء جائحة كورونا، والتي طالت معظم الجنسيات وفق صحيفة الأنباء الكويتية.

وتم تسليم الشاب إلى فِرَق الطوارئ الطبية، بعدما أصيب بكسور وكدمات، علمًا بأنه في حالة صحية حرجة.

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