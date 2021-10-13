كورونا اليوم: علاقة الطقس بانتشار الفيروس.. ونصائح الوقاية في الموجة الرابعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

نصائح لتجنب الإصابة في الموجة الرابعة

ينصح الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، بالآتي لتفادي الإصابة:

- ارتداء الكمامة بشكل صحيح يلعب دورا كبيرا في الوقاية.

- على من تلقي لقاح كورونا عدم إهمال اتباع الإجراءات الاحترازية في الوقاية من الفيروس لأن التطعيم يقلل فرص الإصابة والوفاة.

- التزام أصحاب الأمراض المزمنة خاصة الصدرية مثل الربو والرئة بجرعات العلاج و تعليمات الطبيب.

- الاهتمام بتناول كمية وفيرة من الماء على مدار اليوم للحفاظ على كفاءة عمل أجهزة الجسم .

- تعمل التهوية الجيدة على القضاء على الأمراض من داخل المنزل والتعرض للشمس 15 دقيقة بعيدا عن أوقات الذروة.

- ممارسة الرياضة بشكل يناسب الجسم لأنها تقوي البدن وتحسن الحالة المعنوية وتقوي المناعة.

- بالحصول على التغذية الجيدة لأنها من أكثر الأشياء التى تقوي المناعة والصحة مما يساهم في الوقاية من كورونا.

- أخذ لقاح الإنفلونزا الرباعى لأنه يقوي المناعة بصورة كبيرة خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة مثل أصحاب الأمراض المزمنة، والتمريض، والأطباء.

- غسل الأيدى بالماء والصابون جيدا ويتغلغل بين الأصابع لمدة لا تقل عن دقيقتين.

- عند عدم توفر الماء والصابون يجب تطهير اليدين بمعقم يحتوي على نسبة جيدة من الكحول الإيثيلي .

علاقة الطقس بانتشار الفيروس

تشير دراسة جديدة إلى أنه عند السعال في الهواء الطلق، يمكن أن تتسبب الرياح التي تهب في نفس الاتجاه في انتشار جزيئات الفيروس التاجي بشكل أسرع على مسافات أطول مقارنة بالظروف الهادئة.

وأظهرت التحقيقات التي أجراها باحثون من المعهد الهندي للتكنولوجيا في بومباي أنه حتى النسيم الخفيف الذي تبلغ سرعته نحو 5 أميال في الساعة يمكن أن يزيد من انتشار السعال، ويطيل المسافة الاجتماعية الفعالة من 3 إلى 6 أقدام إلى 3.6 إلى 7.2 قدم، اعتمادا على قوة السعال، وفقا لروسيا اليوم.

العلماء يكتشفون جسما مضادا قويا للغاية ضد SARS-CoV-2

اكتشف العلماء جسما مضادا أحادي النسيلة شديد الفعالية يستهدف بروتين spike في فيروس SARS-CoV-2، وهو فعال في تحييد جميع المتغيرات المثيرة للقلق، بما في ذلك متغير دلتا.

ونُشرت النتائج التي توصل إليها الباحثون في مستشفى جامعة لوزان (CHUV) والمعهد الفدرالي للتكنولوجيا في لوزان (EPFL) في المجلة المرموقة Cell Reports، وقام الباحثون بعزل الجسم المضاد الذي تم تحديده حديثا باستخدام الخلايا الليمفاوية من مرضى "كوفيد-19" المسجلين في دراسة ImmunoCoV، التي تجريها خدمة المناعة والحساسية في مستشفى جامعة لوزان، وفقا لروسيا اليوم.