بعد خضوع بنزيما لها.. تعرف على فوائد "العلاج بالحجامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

خضع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لتجربة العلاج بالحجامة، حيث شارك متابعيه بصورة له بعد إجراءه لجلسة للعلاج، عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 فوائد تجربة "العلاج بالحجامة"، وفقا لموقع "WebMD".

ما هي الحجامة؟

أحد أشكال الطب البديل، استخدمها المصريون القدماء للشفاء من الأمراض والتخلص من آلام الجسم.

أنواع الحجامة

- حجامة جافة.

- حجامة مبللة.

- حجامة بالإبر.

طريقة العلاج الحجامة

تعتمد على وضع كؤوس على موضع الألم لبضع دقائق، بهدف تنشيط الدورة الدموية والتخلص من السموم.

يضع المعالج مادة قابلة للاشتعال في الكوب، مثل الورق أو الكحول أو الأعشاب، ثم يشعل فيها النار، وبعد أن تنطفئ، يقوم بوضع الكأس مباشرة على البشرة، ثم يترك الكوب على البشرة لمدة 3 دقائق، دون تحريكه.

وفي الوقت الحالي يستبدل المعالجون، الخطوة الأولى "إشعال النار"، بمادة مطاطية، تخلق فراغًا داخل الكأس، كما يستخدم معظم المعالجين أكواب السيلكون، نظرا لسهولة تحريكها على سطح البشرة أثناء التدليك.

في الحجامة الجافة يستخدم المعالجون، مشرطا صغيرا، لعمل جروح خفيفة على الجلد، لإجراء الشفط الثانوي وسحب الدم الفاسد.

قد يضع المعالج مرهم مضاد حيوي وضمادة، لمنع العدوى، وبالنسبة إلى عدد الأكواب المستخدمة في الحجامة تتراوح من 3 إلى 5 أكواب.

ماذا بعد الحجامة؟

بعد إجرائها تعود البشرة إلى طبيعتها مرة أخرى بعد نحو 10 أيام، بحسب جمعية الحجامة البريطانية.

فوائدها

- علاج اضطرابات الدم، مثل الأنيميا ومرض الهيموفيليا.

- علاج الصداع النصفي.

- سحب الشوائب والسموم التي توجد بالدم إلى سطح الجلد.

- استرخاء الأنسجة وتحسين الخلايا.

- توسيع الأوردة والشرايين.

- علاج أمراض الروماتيزم، مثل التهاب المفاصل وآلام العضلات الليفية.

- علاج مشكلات الخصوبة والإنجاب والأمراض النسائية.

- علاج الأمراض الجلدية، مثل حب الشباب والإكزيما.

- علاج الضغط المرتفع.

- علاج القلق والاكتئاب.

- علاج احتقان الشعب الهوائية الناتج عن حساسية الربو.

هل تسبب أضرارا؟

تعد آمنة، طالما يتم إجرائها على يد أخصائي مدرب، ولكن قد يكون للأكواب المستخدمة في هذه العملية بعض الآثار الجانبية على البشرة، وهي:

- التهابات خفيفة.

- حروق.

- الكدمات.

- عدوى الجلد.

نصائح مهمة لتفادي الآثار الجانبية

تشدد جمعية الحجامة البريطانية، على ضرورة التحدث مع الأخصائي، للتأكد من أنه ذو خبرة واسعة في هذا المجال، مع مراعاة انتقاء الأماكن التي تراعي معايير السلامة والنظافة، للاستفادة من فوائد الحجامة العلاجية دون الإصابة بأي ضرر.