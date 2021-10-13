هذا ما يحدث لجسمك بعد فترة من شرب القهوة يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد لا يستطيع العديد من الأشخاص ببدء يومهم دون تناول فنجان القهوة، والبعض الآخر لا يكتفي فقط بكوب واحد لكن يحتاجون إلى المزيد على مدار اليوم للحفاظ على نشاطهم وحيوتهم.

وكشفت دراسة حديثة أن كمية القهوة التي نشربها كل يوم، قد تسبب مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية والوفاة، وفقًا لموقع timesofindia.

وشملت الدراسة 468629 مشاركا، تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات بناءً على استهلاكهم للقهوة، مجموعة (لم تشرب القهوة بانتظام) ، خفيف إلى معتدل (من يستهلك 0.5 إلى 3 أكواب) ومجموعة ذات استهلاك عالي (أكثر من 3 أكواب في اليوم).

وتمت متابعة الدراسة مع المشاركين بعد 10 إلى 15 عامًا، بمتوسط متابعة 11 عامًا، وعدلت النتائج حسب العمر والجنس والوزن والطول وحالة التدخين والنشاط البدني وارتفاع ضغط الدم والسكري ومستوى الكوليسترول والحالة الاجتماعية والاقتصادية وتناول الكحول واستهلاك اللحوم والشاي والفواكه والخضروات.

النتائج

وجد أن الأشخاص الذين يتناولون القهوة الخفيفة إلى المعتدلة يوميًا لديهم مخاطر أقل للوفاة لجميع الأسباب بنسبة 12% مقارنة بمن لا يشربون القهوة، كما وجدوا أيضًا أن خطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية أقل بنسبة 17% وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 21 %.

وأشار تحليل التصوير إلى أنه مقارنة بالمشاركين الذين لم يشربوا القهوة بانتظام، فإن المستهلكين اليوميين يتمتعون بقلوب صحية أفضل وتعمل بشكل أفضل، وكان هذا متسقًا مع عكس الآثار الضارة للشيخوخة على القلب.

وبالتالي، وجد أنه على المدى الطويل، فإن شرب 0.5 إلى 3 أكواب من القهوة يوميًا له تأثير مفيد على صحتنا من خلال الآلية الرئيسية لتحسين صحة القلب، لذلك، يمكنك أن تستهلك بأمان هذه الكمية من القهوة كل يوم، ولكن أيضًا خذ فترات راحة من تناولها، مثل أسبوع واحد كل شهر.

يجدر الإشارة إلى أنه يُقال إن الوقت المناسب لتناول القهوة هو ساعة واحدة بعد الاستيقاظ والتوقف قبل 10 ساعات على الأقل من موعد النوم.