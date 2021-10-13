إطلالات اليوم: هند صبري تتألق بالأبيض.. وروبي جريئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هند صبري:

طلت الفنانة هند صبري ببدلة باللون الأبيض ونسقت أسفلها تيشرت باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

روبي:

وظهرت الفنانة روبي بفستان باللون الأخضر بقصة الكب، وتميز بوجود فتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها، وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من كوليه وأسورة وخاتم وأقراط طويلة، واختارت روبي أن تترك شعرها الويفي منسدلا.

حنان مطاوع:

أيضا ارتدت الفنانة حنان مطاوع فستانا متعدد الألوان، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

كندة علوش:

وتألقت الفنانة كندة علوش بفستان متعدد الألوان، مزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها منسدلا.

سلمى أبو ضيف:

وارتدت أيضا الفنانة سلمى أبو ضيف فستان قصير باللون الأسود، ومزود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.