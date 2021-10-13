محمد رمضان يظهر بـ «البيجامة» بعد فيديو المضيفات في صورة مثيرة للجدل

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تمر ساعات على ضحة فيديو رقص الفنان محمد رمضان، مع إحدى مضيفات الطيران، على متن طائرته الخاصة، خلال رحلته إلى الجونة، استعدادًا للمشاركة في افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، حتى ظهر اليوم الأربعاء، في صورة جديدة مثيرة للجدل.

محمد رمضان بالبيجامة

وظهر الفنان محمد رمضان، بجوار الفنانة العراقية الشهيرة شذى حسون، مرتديًا بيجامة من الستان، منقوشة بألوان الباستيل، ونظارة شمسية، وخواتم من الذهب، إذ التقطت الصورة داخل قاعة مهرجان الجونة، أثناء التحضيرات الأخيرة لحفل الافتتاح، المقرر له مساء غد الخميس.

موضة البيجامات للرجال

أكدت الاستايلست شيماء الحسيني، في تصريحات سابقة، أن ظهور النجوم بالبيجامة، ليست موضة حديثة، موضحة أنها ظهرت بالفعل في 2019، لكن من خلال بعض عارضات الأزياء والممثلات العالميات بالمهرجانات، إلا أن انتشار كورونا في 2020، ساهم في انتشارها بشكل أوسع.

وعن الظهور بالبيجامة في المحافل والمهرجانات، رفضت «شيماء» خلال حديثها لـ«هُن»، اللجوء إليها: «الأجانب ظهروا بيها بشكل كبير، مع انتشار فيروس كورونا، وهما في طريقهم للسوبر ماركت والأسواق، لأنها كانت خروجاتهم الوحيدة، وبدأت المصريات تقلدهم، وهي مش موضة، ومش حلوة ولا لطيفة، ومانصحش بيها في حفل رسمي، أو حدث مهم».

حريق بقاعة مهرجان الجونة

شهدت القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي اندلاع حريق ضخم، ظهر اليوم، تسبب في اشتعال احتراق «الريد كاربت» الشهيرة، التي تستقبل النجوم خلال دخولهم للقاعة، ما أدى لسقوط عدد من المصابين، فضلا عن الخسائر المالية.

وأكد رجل الأعمال نجيب ساويرس، أنّ مركز احتفال مهرجان الجونة، سليم، والمهرجان سيُفتتح في موعده، ونشر صورة للمركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أظهرت أن قاعة الاحتفالات لم تتأثر بأي حريق.