الفضة والذهب الأبيض على قمة إكسسوارات 2022.. سلاسل وخواتم كبيرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحدد الإكسسوارات والزينة أناقة المرأة وتعبر عن شخصيتها بشكل واضح، إذ تنجذب إليها النساء حسب أذواقهن، بعضهن يبحث عن البساطة، وأخريات لا تغريها سوى الأشكال الفارهة، لكن لا شك أنهن جميعا يهدفن في النهاية، للوصول إلى إطلالة جذابة وراقية، بغض النظر عن نوعية الإكسسوارات التي يلجأن لها، سواء كان أسلوبها غربي مرن، أو كلاسيكي بسيط.

الإكسسوارات الفضية من شانيل لعام 2022

تطلع أغلب النساء حول العالم، إلى معرفة الإطلالات الجديدة التي تصدرها البراندات العالمية، في مجال الموضة والإكسسوارات، ويفضل كثير منهن العلامة الفرنسية شانيل، التي تتميز إكسسواراتها بالبساطة والجمال.

وبعد أن سيطرت الإكسسوارات الفضية على الموضة في الفترة الأخيرة، وأصبحت أبرز وجهات المصممين لربيع 2022، اتخذتها أيضا chanél لشتاء وخريف 2022، وإلى جانب الفضة، كان للذهب الأصفر، دورا مهما في إكسسوارات chanél للعام الجديد، إذ أصدرت خواتم من COCO Crush وخواتم CAMELIA المميزة والبسيطة والجذابة أيضا.

وأصدرت PLUME DE CHANEL، خاتم مميز من الذهبين الأبيض والأصفر، مزودا بقطع من الماس بحجم كبير وجذاب، يليق بجميع المناسبات، وأسورة كبيرة من الذهبين الأبيض والأصفر أيضا، وطرحت ETERNAL N5 من chanél، عقدا من الذهب الأبيض مرصع بفصوص الماس المميزة.

السلاسل تتسيد الموضة في 2022

هناك العديد من الماركات التي سارت على نهج شانيل، منها Brighton، التي صممت مجموعة من الإكسسورات الفضية لعام 2022، اتسمت بعضها بالبساطة، وصممت أيضا، أساور فضية بأحجام كبيرة ومميزة من Pebble.

لذا ما تزال السلاسل تتسيد الموضة للعام الجديد، بالأصفر والأبيض والألماس، وغيرها من التفاصيل التي ما تزال موضة متقدمة أيضا، مثل الأساور العريضة، والخواتم الكبيرة، التي تغطى نصف الإصبع، ما يجعلها تحافظ على استمرارها.