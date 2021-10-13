الامارات | حريق ضخم في قاعة مؤتمرات مهرجان الجونة السينمائي

شكرا لقرائتكم خبر عن حريق ضخم في قاعة مؤتمرات مهرجان الجونة السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشب حريق ضخم في قاعة المؤتمرات، المقرر أن تشهد افتتاح مهرجان الجونة غدا الخميس، وجرى الاستعانة بعربيات إطفاء في محاولة للسيطرة على الحريق.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان المصرية، إنّ الحريق الذي اندلع في قاعة المؤتمرات لم يسفر عن خسائر كبيرة بها، موضحا أنّه جرى الاستعانة بسيارات إطفاء نجحت في إخماد الحريق.

وأوضحت مصادر لعدد من الصحف اليومية، أنّ هناك 7 حالات مصابة باختناق فقط إثر الحريق، وهناك انتشار كبير لفرق الإسعاف لتمريض المصابين.

وتسبب الحريق في وقوع عدد من الإصابات، فضلًا عن تفحم السجادة الحمراء أو «الريد كاربت»، التي كانت من المفترض أن تستقبل النجوم خلال حفل الافتتاح مساء غد الخميس.

وشهدت القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة، حالة من الذعر بين الحضور وزحامًا شديدًا سواء من ضيوف المهرجان، أو العاملين بالفندق الذي يقام به حفل الافتتاح، في محاولة منهم للسيطرة على الحريق ومساعدة رجال الإطفاء، من خلال الاستعانة بمياه حمام السباحة للسيطرة على النيران المشتعلة، ونقل الأشخاص المصابين وتوصيلهم إلى سيارات الإسعاف، تمهيدًا لنقلهم لمستشفى الجونة.

وكشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، لصحيفة الوطن، عن حجم الخسائر والإصابات التي خلّفها الحريق، قائلا إنّ الحادث أسفر عن إصابة عدد قليل من العاملين بالاختناق، ولم يتم الحصر الإجمالي لأعداد الضحايا حتى الآن، واتخذت الإجراءات اللازمة ونقلوا إلى المستشفى، موضحا أنّ التفاصيل ستعلن بوضوح خلال الساعات المقبلة.

وكشف التميمي مدير المهرجان عن سبب حريق مهرجان الجونة فقال «الاحتمال الأكبر انه ماس كهربائي ولكن مازال التحقيق مستمر حتى الأن وفى انتظار معرفة السبب المؤكد».

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