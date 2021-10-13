نجل أصالة يلفت الأنظار في أحدث ظهور.. متصور مع محمد صلاح (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رغم عدم ظهوره مع والدته أوقات طويلة، إلا أن الشاب السوري خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، دائما ما يلفت الأنظار من وقت لآخر، خاصة في المناسبات والمواقف المختلفة التي يظهر خلالها بملامح مختلفة تمامًا، لا يعرفها أو يعتاد عليها الجمهور.

وخلال الساعات الماضية شارك نجل الفنانة أصالة، عدة لقطات مصورة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مع محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي.

خالد الذهبي يكشف تفاصيل حفل زفاف شام

كشف خالد الذهبي شقيق شام الذهبي، في تصريحات سابقة، تفاصيل حفل زفاف شقيقته شام، المقرر إقامته قريبا، خلال لقاءه مع برنامج «ET بالعربي»، مؤكدًا أنه يشرف عليه بشكل شخصي، ويعتبره مفاجأة بالنسبة للكثيرين.

نجل أصالة يتجه لعالم السياحة والأعمال

كان نجل الفنانة أصالة، تحدث عن اتجاهاته القادمة، في عالم الأعمال، وتشجيع والدته له، مؤكدًا أنه بدأ رحلته العملية في عالم السياحة والأعمال، بفكرة إقامة مطعما وساحة سياحية في القاهرة، يكون امتدادا لآخر موجود بالفعل في لبنان.

وأوضح خالد الذهبي: «شريكي عنده مكان زيه في لبنان، بيبقى من الخشب والزرع، وكأنك داخل مكان مميز بالنسبة ليك، ومن زمان نفسي أفتح مطعم في مصر، في الأول كنت هفتح مكان على اسم والدتي (صولا)، ورأيها أنه كان حلو جدا، وانبهرت بالمكان، وعشان كده نفسي أكمل فيه، وعايزاني أعمل حاجة حلوة، وقالتلي لا افتح ويلا».

وعن تشجيع أصالة له: «أمي عجبها المكان، وعشان كده ممكن تدعمني وتغني هنا، بس لو معجبهاش سواء مكان ابنها أو مش ابنها عمرها ماهتغني».