ليلى عدنان كبرت واتخطبت.. كيف تغيرت ملامح طفلة «الكبير أوي» في 10 سنوات؟

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

ظهور الممثلات الشابات بعد سنوات اختفاء، أعقبت تألقهن في طفولتهن بأدوار علقت بأذهان الجمهور، دائما ما يثير الجدل والتساؤلات، خاصة مع اعتياد ملامحهن الطفولية، لعل أبرزهن في الفترة الماضية الفنانة منة عرفة، التي ارتبط بها الجمهور قديمًا، من خلال مشاركتها «مطب صناعي»، و«راجل و6 ستات»، قبل أن تغيب وتعاود الظهور مجددا في مرحلة المراهقة، وتبعها في الآونة الأخيرة عدد آخر من الفنانات بينهم ليلى عدنان.

ظهور مفاجئ لـ ليلى عدنان

تصدرت الفنانة ليلى عدنان، الشهيرة بشخصية «سو»، التي ظهرت ضمن أحداث الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي»، تريندات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بملامح شابة في مسلسل «السيدة زينب».

وما إن طلت ليلى، على الشاشة، بدأ الجمهور عقد مقارنات مدعومة بالصور، بين ملامحها قبل 10 سنوات، وما ظهرت عليه خلال أحداث المسلسل في الساعات الماضية، إذ بدا الاختلاف كاملا في ملامحها وقوامها وإطلالتها.

من هي ليلى عدنان؟

- ولدت الفنانة الشابة في 14 مارس 2000.

- ظهرت للمرة الأولى منذ 10 سنوات أمام الفنان أحمد مكي، خلال أحداث الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي».

- شاركت خلال السنوات الأخيرة في عدة أعمال فنية، على رأسها مسلسل «بنات سوبرمان» عام 2016، ومسلسل «الشريط الأحمر» عام 2018، ومسلسل «شبر مية»، وفيلم «نوارة»، ومسلسل «بلا دليل» عام 2019.

- أعلنت ليلى عدنان، خطبتها في يناير الماضي بحفل صغير داخل منزلها.

مسلسل حي السيدة زينب

«حي السيدة زينب» مسلسل اجتماعي شعبي، تدور أحداثه داخل الحي الشهير، ويتبنى جميع معتقداته وموروثاته الثقافية والاجتماعية، وهو من بطولة: سوسن بدر، ودينا، ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق، وليلى عدنان، وتأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.