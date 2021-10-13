محمد رمضان يرقص مع مضيفة طيران على أغنيته.. عاد يثير الجدل مجددا (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن قصص الفنان محمد رمضان، مع الطائرات لا تنتهي، إذ نشر فيديو جديد له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهو يرقص مع مضيفات طيران خلال سفره، على نغمات أغنيته «يا حبيبي».

تفاصيل فيديو محمد رمضان ومضيفات الطيران

ظهر الفنان محمد رمضان، على متن إحدى الطائرات خلال توجهه إلى مدينة الجونة بالغردقة، لحضور فاعليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الخامسة، مع مضيفات الطيران، إذ كان يرتدي «تي شيرت» من اللون الأبيض، مكتوب عليه بالأسود، على بنطلون أسود.

وأدار محمد رمضان، في الخلفية أغنيته «يا حبيبي»، أثناء الرقص مع مضيفات الطيران، حيث أدوا جميعا حركات استعراضية، إذ كتب محمد رمضان، في تعليقه على الفيديو: «المضيفة الفرفوشة رزق».

فيديو محمد رمضان يثير الجدل

الفيديو الذي نشره محمد رمضان، خلال توجهه للجونة، قبل حريق القاعة الرئيسية لـ مهرجان الجونة السينمائي الدولي، أثار الكثير من الجدل، خاصة أنها المرة الثانية التي ينشر فيها محمد رمضان، فيديو من داخل طائرة، بعد أزمة الطيار الشهيرة.

وجاءت بعض التعليقات على فيديو محمد رمضان، سلبية، من بينها، «بكرة يفصلوها زي الطيار»، و«فين مراتك من الرقص ده؟»، و«دول مضيفات قسم رقص ولا إيه»، و«أخاف المضيفات تطرد هي كمان»، و«يا جماعة دول هيكرموا المضيفات، لأن هي طيارة خاصة هو حاجزها، مادام هو مبسوط يبقى خلاص».

حريق القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة

جدير بالذكر أن حريقا ضخما شب منذ قليل بقاعة المؤتمرات المقرر أن تشهد افتتاح مهرجان الجونة غدا الخميس، وجرى الاستعانة بعربات الإطفاء، في محاولة للسيطرة على الحريق، الذي لا يزال مشتعلا حتى الآن، وتوجهت كذلك سيارات الإسعاف لنجدة أي مصابين في محيط الحريق، فيما لم تنكشف بعد أسباب الحريق.