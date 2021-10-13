الامارات | «دبي للتصميم» يعود إلى جمهوره في نوفمبر.. 200 فعالية مجانية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتصميم» يعود إلى جمهوره في نوفمبر.. 200 فعالية مجانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتهيأ «أسبوع دبي للتصميم»، المهرجان الإبداعي الأكبر في المنطقة، لإطلاق فعاليات نسخته السابعة من 8 حتى 13 نوفمبر بشراكةٍ استراتيجية مع حي دبي للتصميم (d3) وهيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) وبدعمٍ من شركة «أ.ر.م. القابضة». وتتميز نسخة هذا العام ببرنامج مكثفٍ يضم أكثر من 200 فعالية ونشاطاً ستنطلق في مختلف أرجاء حي دبي للتصميم والإمارة.

ويقدم الحدث برنامجاً الأكثر تنوعاً وغنىً على الإطلاق من الفعاليات والأنشطة المجانية احتفاءً بالتصميم والإبداع في دولة الإمارات وخارجها؛ حيث ستضم نسخة هذا العام باقةً متنوعة من المعارض التفاعلية، والمنافذ والمتاجر المؤقتة، والأعمال التركيبية والنحتية، وجلسات الحوار وورش العمل، والتي ستكون جميعها متاحة للزوار من مختلف الخبرات والمعارف.

ويركز «أسبوع دبي للتصميم» على دعم المجتمع الإبداعي في لبنان كعاصمةً للإبداع في المنطقة؛ حيث سيوفر منصةً تتيح للمُصممين اللبنانيين الصاعدين والمتمرسين استعراض أعمالهم وإبداعاتهم الفريدة مثل الأعمال التركيبية المعمارية والنحتية، وصولاً إلى الأطباق التقليدية المحضرة يدوياً والجلسات الموسيقية في الهواء الطلق.

وقالت المديرة التنفيذية لحيّ دبي للتصميم خديجة البستكي: «يعود أسبوع دبي للتصميم إلى جمهوره العالمي هذا العام ليمثل فرصة للمصممين الطموحين من جميع أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات والاطلاع على كل ما هو جديد في مجمعنا الإبداعي، مما يرسخ مكانة دبي وجهةً عالميةً للتصميم والفن والمواهب في هذه المجالات».

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