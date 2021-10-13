الامارات | نورة الكعبي تكرم كريم معتوق و نجوم الغانم

شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي تكرم كريم معتوق و نجوم الغانم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرمت وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي على هامش اجتماع وزراء الثقافة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الشاعر الاماراتي كريم معتوق، والمخرجة الاماراتية نجوم الغانم، وذلك ضمن فعاليات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تقام بشكل سنوي لتكريم المبدعين.

وتهدف هذه الفعالية المصاحبة للاجتماع إلى الاحتفاء بالمبدعين من مواطني دول مجلس التعاون في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والفنية وتعريف الأجيال بالمبدعين كنماذج مشرفة للعطاء الثقافي، وتشجيع وتحفيز الحركة الفكرية والأدبية والفنية، ودعم الإنتاج الإبداعي لأبناء دول مجلس التعاون.

وأكدت نورة الكعبي أن دولة الإمارات تزخر بالعديد من المبدعين والموهوبين وتوفر لهم كافة أشكال الدعم ليتمكنوا من مواصلة مشوارهم في إثراء الساحة الثقافية والإبداعية بما يعزز حضور الدولة في مختلف المنصات والمحافل على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيرة إلى أهمية الدور الذي يقوم به المبدعون في تمكين القطاع الثقافي من تحقيق أهدافه وتطلعاته المستقبلية، وتعزيز موقع الإمارات على الخارطة الثقافية العالمية كحاضنة للمواهب الإبداعية.

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