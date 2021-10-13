هكذا تتحقق من جودة البروتين الذي تتناوله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البروتين أحد العناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها جسم الإنسان، لبناء كتلة العضلات واكتساب القوة وأداء الأنشطة اليومية، لذا فهو ضروري لتعزيز خلايا الجسم، والمحافظة عليها وتجديدها.

وبينما يعرف معظمنا أن تناول نظام غذائي متوازن يمكن أن يساعد في الحصول على ما يكفي من البروتين، إلا أنه من المهم التركيز على كميته ونوعيته، فليست كل مصادر البروتين الغذائية لها قيمة بيولوجية عالية.

لذا، نذكر لكم كيف يمكنك أن تتحقق من جودة البروتين الذي تتناوله، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

يجب أن تحتوي الأطعمة على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي يحتاجها الجسم، وتميل معظم المصادر النباتية، باستثناء القليل منها، إلى أن تكون ناقصة في بعض الأحماض الأمينية.

وبالتالي، يجب دمجها بحكمة للحصول على الفائدة، ومن ناحية أخرى تقدم المنتجات الحيوانية بروتينًا كاملاً مع جميع الأحماض الأمينية الأساسية، هذا هو السبب في أن مصادر البروتين الحيواني مثل البيض والدواجن والأسماك عالية الجودة.

كيف تختار البروتين المناسب؟

بالنسبة للنباتيين، هناك الكثير من المصادر النباتية للبروتين عالي الجودة، وأحد الأطعمة الخارقة للبروتين هو فول الصويا، حيث يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية ذات الجودة الجيدة، كما أنه منخفض الدهون وخالٍ من الدهون المشبعة والكوليسترول، وبالتالي فهو مصدر بروتين مثالي لزيادة كثافة العناصر الغذائية في الأطعمة وتوفير الطاقة الكافية للنمو أيضًا.

وإذا كنت غير نباتي، فإن أفضل خيار هو اختيار مصادر البروتين الحيواني غير المعالجة، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة، وتلك التي توفر بعض الدهون غير المشبعة الصحية للقلب وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

فعلى سبيل المثال، تعتبر الأسماك والدواجن الخالية من الدهون والبيض دائمًا خيارًا جيدًا، وهذا لأن هضم البروتين أمر بالغ الأهمية، وعادة ما تكون اللحوم الخالية من الدهون والبيض المطهي أكثر قابلية للهضم من اللحوم الحمراء، وبالتالي يستخدمها الجسم بشكل أفضل.

والأهم من ذلك، أن البروتين الحيواني الذي تتناوله يجب أن يكون خاليًا من المضادات الحيوية والمبيدات الحشرية.

كيف يتم التأكد من المصدر؟

يجب أن تعرف ما هو مصدر التغذية للبروتين الحيواني، فإن العلف الذي يتم تقديمه للدواجن أو الماشية يقطع شوطًا طويلاً لتحديد جودة البروتين الحقيقية، حيث تعمل الأعلاف عالية البروتين التي تحتوي على الأحماض الأمينية الأساسية بشكل أفضل، على سبيل المثال، يعتبر علف الصويا مصدرًا كاملاً للبروتين عالي الجودة، ما يجعله أحد أفضل الأعلاف البروتينية للدواجن.