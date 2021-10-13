شيماء سيف تظهر في إطلالة جديدة لافتة.. والجمهور: خسيتي (صور وفيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة شيماء سيف جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صور أحدث ظهور لها، إذ تألقت بإطلالة من الملابس سوداء بالكامل تميزت بالبساطة الشديدة، لكنها نجحت في لفت الأنظار بشكل ملحوظ لسبب غير متوقع.

تفاصيل إطلالة شيماء سيف

ارتدت شيماء سيف جيبة «كلوش» ستان من اللون الأسود، وزينتها بفيونكة عريضة من نفس اللون، وكانت الجيب «ميدي»، وعليها بلوزة مقفولة من منطقة الصدر، وبأكمام واسعة من اللون الأسود، فيما تركت شعرها منسدلا، مع ماكياج بسيط وروج فاتح.

وأضفت شيماء سيف لونًا فاقعًا إلى إطلالتها، بارتدائها حذاء «هاف لوت» بكعب عال من اللون الفوشيا، بالإضافة إلى شنطة من نفس اللون، لتبدو في مظهر مبهج.

تفاعل الجمهور مع شيماء سيف

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع شيماء سيف عبر الإعجابات والتعليقات التي ذهبت معظمها إلى أن الفنانة المعروفة بأدوارها الكوميدية، خسرت القليل من وزنها، فكان من بين تلك التعليقات: «ما شاء الله القمراية الحلوة»، و«ياختي بطة قمر القمرات»، «خسيتي أوي يا شيماء»، و«عسل وسكر ودمك شربات وخسيتي جدا»، و«بحبك والله قمر».

شيماء سيف تسخر من الدايت

سخرت الفنانة شيماء سيف من قبل من فكرة الدايت خلال تصريحات تليفزيونية، إذ قالت: «إحنا هانعيش كام مرة في العمر، ليه نعمل رجيم، ليه يبقى قدامي شوكولاتة ولا مكرونة بشاميل، ولا أي أكل بحبه، وممدش إيدي عليه، عشان أخس؟».

وأكملت شيماء سيف: «كل ده عشان لو حد شافني يقولي خسيتي أوي، لا خلاص مش مهم حد يقول، وهاكل براحتي»، لكن على الرغم من ذلك، اتخذت الفنانة قرار الدايت، وبدأت بالفعل خطوات خسارة الوزن قبل عدة سنوات، وشاركت جمهورها حينها، بصور وفيديوهات من أول محطات رحلة الدايت.