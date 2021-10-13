ما أفضل طريقة طبيعية لضبط نسبة السكر؟.. خبيرة تغذية تكشف

محمد اسماعيل - القاهرة - حدد طبيب التغذية ميخائيل غينزبورغ بعض الأطعمة التي يمكن استخدامها لخفض مستويات السكر في الدم وإبقائها ضمن الحدود الطبيعية.

وأكد الطبيب الروسي أن الأسماك تأتي في مقدمة هذه الأطعمة التي يجب تناوله، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3، التي تحفز إنتاج مادة الأديبونكتين المسؤولة عن حساسية الخلايا للأنسولين، وفق ما نقل "روسيا اليوم".

وأشار إلى أهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم المرتفع إلى الحد الأدنى، موضحا أن أبرز الأطعمة ذات المؤشر الغلايسيمي المرتفع والتي يجب تناولها في أضيق الحدود أو يفضل الابتعاد عنها تشمل:

الخبز الأبيض

البطاطس

الأرز الأبيض

بدائل صحية

وأشار إلى أنه يمكن اختيار بدائل صحية تحتوي على كربوهيدرات معقدة، مثل:

الخبز الأسمر المصنوع من الحبوب الكاملة

دقيق الشوفان

الحنطة السوداء (نوع من البذور يشبه الحبوب)

الخضروات وتحديدا الورقية

ومن أجل ضبط نسبة السكر في الدم ينصح الطبيب بتناول كميات قليلة من الطعام، مع ترك فترات زمنية صغيرة بين الوجبات ولكن بانتظام وإعطاء الأفضلية للأسماك على اللحوم، واستبدال زيت عباد الشمس بزيت الزيتون.

كما أنه من المفيد إضافة المزيد من الخضروات والأعشاب إلى النظام الغذائي، وتناول الفاكهة باعتدال، والحد من استخدام المخبوزات والحبوب التي تحتوي على كربوهيدرات بسيطة.