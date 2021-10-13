التوب التريكو يتألق بقصة "البوستيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يتألق التوب التريكو بقصة "البوستيه" في خريف وشتاء 2021-2022 ليمنح المرأة إطلالة مريحة تنطق بالأنوثة والإثارة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن قصة "البوستيه" تمتاز بفتحة صدر على شكل مستطيل، مشيرة إلى أن التوب التريكو بهذه القصة المثيرة يستلهم موضة التسعينيات الجذابة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن التوب التريكو بقصة البوستيه يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز أو سروال جلدي.

كما يمكن الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيق التوب بقصة البوستيه مع سروال قماشي ذي طيّات الرائج بقوة حاليا أو تنورة أنيقة من التول أو بدلة مخملية.