طريقة عمل بيتزا لايت لـ«اللانش بوكس والدايت».. وجبة صحية للإفطار والعشاء

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا إحدى أشهى المأكولات، لكنها تحتوي على كثير من السعرات الحرارية، إذ يستخدم في إعدادها الدقيق الأبيض والزيوت، وهناك طريقة صحيحة لعمل بيتزا صحية ملائمة لـ«اللانش بوكس» للأطفال، ويمكن لمتبعي الأنظمة الغذائية تناولها، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، الذي أوضح مكوناتها وطريقة إعدادها.

طريقة عمل بيتزا صحية

يؤكد استشاري التغذية العلاجية أن تلك البيتزا صحية وبسيطة وغير مكلفة، ومكوناتها كالتالي:

- رغيف عيش أسمر، قمح كامل.

- بيضة مخفوقة بملح صحي وفلفل ورشة كمون مطحون.

- تسخن طاسة تيفال أو جريل على النار.

- تمسح بفرشاة سمنة بلدي.

- تصب البيضة في رغيف الخبز، بعد فتحه من الجنب للنصف تقريبا.

- أوزع البيضة على الرغيف كله.

- تضاف شرائح طماطم، فلفل أخضر وألوان، زيتون أسود وأخضر.

- قطعة لحمة تقطع صغير.

- ملعقة صلصة.

- قطعة فراخ وتقطع صغير.

- رشة جبنة مبشورة أي نوع.

ويمكن عمل البيتزا بالجبنة فقط، مع الخضار والزيتون وطماطم، بالخطوات التالية:

- يغلق رغيف الخبز ويسوى لمدة دقيقتين على كل ناحية، مع التغطية حتى نضمن النضج التام للبيض.

- يرفع الخبز ويقطع مثلثات مثل البيتزا.

- يمكن رش عليها زعتر وروزماري.

- يمكن استخدام التوست الأسمر.

يؤكد حلمي، أن تلك الوجبة ملائمة للإفطار والعشاء، أو للمدرسة في اللانش بوكس، خاصة أنها تتميز باحتوائها على عناصر غذائية مفيدة للجسم.

اقتراحات لعمل البيتزا الصحية

خليط البيزا هو أساسها، لذا يجب أن يكون خليطا صحيا، وفيما يلي أبرز الأفكار:

- السبانخ مع صلصة الطماطم الطازجة وجبن الريكوتا.

- الفاصوليا الحمراء أو البيضاء مع صلصة الطماطم والجبن الشيدر.

- البروكلي مع شرائح طماطم طازجة وشرائح الديك الرومي المدخن.

- شرائح القرع مع اللفت أو البنجر الطازج.

- الدجاج المشوي مع الفلفل الأحمر المشوي والريحان والجبن الموتزاريلا.

- شرائح الكوسة مع اللحم أو الدجاج المشوي.

- الجرجير وصلصة البيستو والبصل الأحمر والفلفل الأحمر مع شرائح السلامي.

- المشروم والقرنبيط المحمص والجبن الشيدر أو الموتزاريلا.