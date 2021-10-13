«طوق فلوس» على رقبة «العروسة فاطمة» يعرضها لانتقادات.. «اللي ما يعرفك يجهلك»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بفستان أنيق وطوق من المال ألبسه لها خطيبها، هكذا أطلت «فاطمة سمير» العروس النوبية على أصدقائها وأقاربها بعد نشرها مجموعة من الصور الخاصة بحفل خطوبتها، وتعرضت لانتقادات من قبل بعض رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بسبب هذا الطوق المتعارف عليه بين أهالي أسوان والنوبة.

أجواء الخطبة في النوبة

لا تختلف أجواء الخطوبة في الثقافة النوبية بشكل كبير عن الاحتفال بها لدى الثقافات المصرية الأخرى، حيث تقول العروس فاطمة سمير إن هناك اختلافا في بعض العادات من قرية إلى أخرى في قرى النوبة تتلخص في تحمل العروس التكاليف الخاصة بالخطبة من تجهيزات الاحتفال بها والميكب أب والفستان ثم يأتي العريس لها حاملًا الذهب فقط وهذا يختلف بحسب العادات والتقاليد الخاصة بالقرية.

فاطمة تظهر بطوق من المال

وخلال حديثها لـ«هن» تحدثت عن ظهورها مرتدية طوقا من المال يلبسه لها خطيبها في إحدى صور الخِطبة، مؤكدة أنها عادة لدى بعض أهالي النوبة وليس كلهم وهي عبارة عن «نقطة» من أهل العريس في الخطوبة ويتم تقديمها بطرق مختلفة بحسب الطريقة المتفق عليها وتوضع «الصواني» بجانب بعض الحلوى المعروفة في الثقافة النوبية كالبيتيفور والبسكويت الذي يصنع في العيد أو تقدم النقطة مع السندوتشات على الأطباق «لكن أهل خطيبي قرروا تقديمها على شكل عقد»، بحسب قولها.

العروس واجهت انتقادات بسبب الطوق

وردًا على التعليقات السلبية من بعض الأشخاص والتي تلقتها فاطمة على صور خطوبتها، قالت إن مشهد ارتدائها لـ طوق من المال كان بالنسبة للبعض نوعا من المبالغة، وأبدوا آراءهم بأن الزواج لا يخضع للماديات وهو تفسير خاطئ للعادة النوبية، فالأمر لا يتعدى أنه نقطة خطوبتها ولا علاقة له بالماديات على الإطلاق، أما النقطة فهي مجرد عادة مصرية لكن قررنا تقديمها بشكل مختلف وقُدمت على شكل سلسلة، وهذا الأمر في النوبة وأسوان طبيعي جدًا لكنه قد يكون غير مفهوم بالنسبة للأشخاص من محافظات أخرى بحسب العروس.

فاطمة: «النوبيين بيعوضوا القايمة بالشبكة»

وعن الشبكة التي تلقتها قالت: «شبكتي كانت عبارة عن دبلة وخاتم ومحبس واسورة وسلسلة لكن هذه الشبكة ليست كاملة ويضاف عليها بعض الذهب خلال حفل الزفاف وتكون حسب مقدرة العريس على تزويد الشبكة وتكون الزيادات عبارة عن 4 أو 5 غوايش من الذهب ومن الوارد أكثر أو أقل من ذلك«، موضحة أن أهل النوبة يفضلون شراء الذهب بشكل كبير لأن فكرة «القايمة» غير موجودة لديهم ويستعيضون هذا الأمر بالشبكة.

هل تختلف أجواء الخطبة لدى أهل النوبة؟

تؤكد العروس أن الاختلاف يكون في يوم الخطبة نفسه فعادة الثقافات المصرية الأخرى تستعين بموسيقى «الدي جي» وتكون الأجواء مختلفة تمامًا عن الاحتفال بها، أما النوبيون فيستمعون إلى مطربين من النوبة ليلة كاملة ويأتون في المناسبات باختلافها سواء خطبة أو حنة أو ليلة زفاف، غير أن الأعراس النوبية تبدأ الساعة الـ 12 صباحًا وتنتهي حوالي الـ6 صباحًا وهو اختلاف كبير في التوقيت.