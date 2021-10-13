طريقة عمل لانشون في المنزل «بدل ماتشتريه»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر اللانشون من الأكلات التي يفضلها البعض، وخصوصا في موسم المدارس، وبدلا من شرائه يمكن تجهيزه في المنزل بخطوات اقتصادية وبسيطة، لذلك نقدم لكِ طريقة عمل لانشون الدجاج واللحم في المنزل.

طريقة عمل لانشون الدجاج في المنزل

المكونات

نصف كيلو دجاج مفروم.

كوب زيت.

نصف كوب بقسماط.

نصف كوب دقيق.

6 بيضات.

ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة كبيرة بصل بودرة.

ملعقة كبيرة بابريكا.

3 مكعبات مرقة دجاج.

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودرة.

8 قطع جبنة مثلثات.

ملح وفلفل أسود حصى.

زيتون حلقات.

خطوات عمل لانشون الدجاج في المنزل

يضرب في الكبة الدجاج المفروم مع البقسماط والدقيق والزيت والبيض والجبنة والتوابل والملح.

يوضع الخليط في قالب مدهون بالزيت.

يمكن يحشى الفلفل الأسود الحبوب والزيتون.

توضع في حلة بها ماء مغلي على النار تغطى وتترك حتى النضج لمدة حوالي ساعة.

يمكن أن يلف الخليط بورق النايلون ويوضع في الماء المغلي حتى النضج.

يترك ليبرد ثم يقطع إلى شرائح ويستخدم.

طريقة عمل لانشون اللحم في المنزل

المكونات

6 بيضات.

5 مكعبات جبنة كريمة.

2 مكعب مرقة لحمة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

كوب دقيق.

بصل بودرة.

ثوم بودرة.

بابريكا.

لون طعام صحى.

نصف كوب زيت.

نصف ملعقة ملح.

فلفل أسود.

خطوات عمل لانشون اللحم في المنزل

ضرب البيض فى خلاط كهربائى مع نصف كوب زيت مع مكعبات الجبنة.

إضافة ملعقتين بابريكا وبصل بودرة ثوم بودرة ورشة حبهان ومرقة وملح وفلفل أسود.

إضافة ملعقة صغيرة لون أحمر صحى وإعادة ضربهم مع الدقيق.

وضع الخليط في كيس بلاستك رفيع ثم لفه في ورق استرتش ثم ورق الألمونيوم.

في حلة بها ماء وضع ماء مغلي ووضع الغطاء حتى النضج.

إخراجها وتركها تبرد ثم فكها وتركها لليوم التالي ثم تقطعيها شرائح ويقدم اللانشون.