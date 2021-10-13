طريقة تقشير الرومان وكيفية عمله عصيرا بسهولة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يبحث الكثير من الناس عن طريقة تقشير الرمان، خاصة بعد انتشار الثمرة نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر وهي الفاكهة التي تأتي من زهور الجلنار وهي ثمرة موسمية خريفية وموطنها الأصلي هو منطقة إيران الحديثة ثم بدأت تنتشر زراعته في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال الهند.

تهتم العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط والقوقاز وأفريقيا الاستوائية بزراعة الرمان بشكل كبير، كما يزرع بكثرة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويستخدم الرمان في صناعة الخبز والطبخ والعصائر وبعض أنواع المقبلات والكوكتيلات، حتى إنه اكتسح الأسواق التجارية في أوروبا ونصف الكرة الغربي.

طريقة تقشير الرمان

تعتبر طريقة تقشير الرمان بسيطة وسهلة، ويجب الاستعانة بسكين صغير وحاد لشق الثمرة ثم تقسيم الحبة من منتصفها مع الأخذ في الاعتبار عدم تقطيع بذور الرمان من الداخل ثم سحب النصفين اللذين تم تقطيعها عن بعض.

ـ أحضري وعاء متوسط الحجم واملأيه بالماء لغمر النصفين فيه حيث تلين المياه قشر الرمان، ما يسهل إخراج البذور من داخله.

ـ قلبي قشر الرمان المليء بالبذور لاستخراجها باستخدام معلقة كبيرة وأحرصي على استخراج البذور بحذر داخل الوعاء.

ـ بعد خروج بذور الثمرة إلى داخل الوعاء المليء بالماء فإن القشر المتساقط معه سيعوم على سطح الماء، وبالتالي يمكنك التخلص منه بسهولة باستخدام مشبك أو ملعقة مناسبة.

ـ تخلصي من المياه واستمتعي بأكل بذور الرمان.

طريقة أخرى لتقشير الرمان

بعض الأشخاص يلجؤون إلى استخدام طريقة أخرى لتقشير الرمان من خلال الإمساك بالثمرة ووضعها على سطح مستوي ثم تحريكها إلى الأمام وإلى الخلف بالضغط عليها مرة ثم تقطع الرمانة إلى نصفين الأول لتسقيط حبوب الرمان من داخلها في طبق مقعر وباستخدام معلقة الطعام.

تناول الرومان مشروبا

البعض يفضل عصر ثمرة الرومان وتناوله عصيرا وهي طريقة مثالية للاستفادة منه كمصدر غني بالفيتامينات ويمكن تحويل بذور الرمان إلى مشروب صحي باستخدام ماكينة خاصة تشبه ماكنة عصير البرتقال.