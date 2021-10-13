«أماني» المتوجة بذهبية مستر أولمبيا تصدم الجميع: أنا جِدة وعندي 59 سنة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت أماني ربيع، البطلة المصرية المتوجة حديثا بالميدالية الذهبية ببطولة مستر أولمبيا بمنافسات وزن 67.5 سيدات، أنها تبلغ من العمر 59 عاما، موضحة أن هذه البطولة ليست المشاركة الأولى لها بمستر أولمبيا، بعدما شاركت بنسخة 2019 من البطولة وحققت حينها ميدالتين ذهبية وببرونزية.

أماني ربيع: أمارس الرياضة منذ 5 سنوات

وأضافت «أماني»، خلال مداخلة هاتفية، مساء الثلاثاء، مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن تمارس هذه الرياضة منذ 5 سنوات، وخلال تلك الفترة فقط استطاعت أن تحصد حوالي 40 ميدالية ذهبية على مستوى منافسات الجمهورية المصرية، بالإضافة إلى 7 ميداليات ذهبية على مستوى البطولات العربية.

ونبهت البطلة المصرية، أنها جدة لحفيدتين أكبرهما عمرها 3 سنوات، والأخرى عمرها 3 شهور فقط، مصرحة بأنها تحب الرياضة بشكل كبير ومستمرة بها وستواصل سعيها حتى تحقق كل أحلامها.

أماني ربيع: أتطلع لمشاركتي ببطولة العالم بالبرتغال

وصرحت بأنها ستشارك قريبا ببطولة العالم المنظمة بدولة البرتغال، وستسعى إلى تحقيق ميداليات أخرى لمصر بهذه البطولة، مؤكدة أنها تحب الرياضة، ولا تخشى من منافسة البطلات الأصغر سنا، وتستطيع التغلب عليهن.

وأردفت «أماني»، أن زوجها وأولادها يدعمونها بشكل كبير، وفخورون بها بشكل دائم ومستمر، موضحة أنهم يؤكدون لها دائما أنها إذا لم توفق في تحقيق ميداليات، فسيظلون فخورين بها وبما تقدمه.

سألت البطلة المصرية نفسها قبل ممارسة الرياضة هل تناسب سنها أم لا

ونبهت أن من يراها لا يستطيع التوقع بأنها تبلغ من العمر 59 عاما، بل يظنون أنها لاعبة صغيرة، موضحة أنها سألت قبل اتجاهها لرياضة رفع الحديد، هل تستطيع أن تقوم به في ظل تقدمها بالعمر، فأخبرها الجميع بأنها لن تخسر شيئا إذا خاضت التجربة، مواصلة: «وجربت والحمد لله حققت ميداليات من أول سنة».