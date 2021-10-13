هاني البحيري يكشف كواليس اختيار حنان مطاوع وتصميم فستانها في معرض تراثنا «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالة فرعونية تألقت بها الفنانة حنان مطاوع في ختام عرض أزياء للملابس التراثية ضمن «معرض تراثنا»، الذي أقيم تحت رعاية السيدة الأولى، انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبدعوة خاصة من السيدة نيڤين جامع، وزيرة الصناعة.

وخضع العرض لإشراف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري، إذ شمل الاحتفال عرض أزياء مصري بأعمال يدوية وحرافية، تضمن 20 بيت أزياء من جميع محافظات مصر، وقام بالإشراف عليها «البحيري» لمدة خمس شهور متواصلة.

هاني البحيري يتحدث عن توجيه الرئيس

في مداخلة مع «الوطن» كشف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، كواليس إشرافه على 20 بيت أزياء مصري، وإطلالة الفنانة حنان مطاوع، إذ قال في البداية إنه كان بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشجيع كل الصناعات والحرف اليدوية، وبالفعل تم عمل تبادل مع هيئة الصناعات الصغيرة بتوجيه مع وزيرة الصناعة نيفين جامع.

وأوضح «البحيري» أنه أشرف على 20 بيت أزياء مصري لإحياء التراث المصري ورفع مقولة «صنع في مصر» وتشجيع الشباب والفتيات على إحياء عمل «الهاند ميد»، موضحًا أن الصناعة المصرية تتسم بالشياكة والعظمة ونتمكن من تصديرها للخارج.

تفاصيل اختيار حنان مطاوع في ختام عرض أزياء تراثنا

أما عن اختيار الفنانة حنان مطاوع، في ختام عرض الأزياء اليوم، قال إنه تم اختيارها كوجه مصري ومحترم والجمهور يحبها وأصل الحضارة المصرية، كما أنها تتسم بجسد ممشوق مثل الأجداد الفراعنة، كما أنه تم اختيار وصيفات ارتدوا أيضًا الزي الفرعوني.

وأوضح مصمم الأزياء العالمي أنه تم اختيار عروض أزياء من دول أجنبية لنقل هذا الحدث بتفاصيله المصرية، كما أن الماتريال جميعها مصنوعة في مصر، مستوحاة من الرسومات والمشغولات اليدوية وألوان مطابقة للأحجار الكريمة، فالفستان مستوحى من الحضارة الفرعونية العظيمة.