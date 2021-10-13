تفاصيل ظهور حنان مطاوع بفستان فرعوني وتاج ذهبي بمعرض تراثنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تألقت الفنانة حنان مطاوع بإطلالة متميزة عبّرت عن هوية وتراث الدولة المصرية، خلال مشاركتها في عرض الأزياء الذي أقيم الثلاثاء ضمن فعاليات اليوم الخامس من معرض تراثنا للأعمال اليدوية والحرفية، والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي 9 أكتوبر والمقرر استمراره حتى 15 أكتوبر.

جاءت مشاركة حنان مطاوع في العرض الذي أقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، وتحت إشراف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري.

ونشر البحيري فيديوهات عدة لإطلالة حنان مطاوع من توقيعه، إذ ارتدت فستانا فرعونيا طويلا ومنفوش باللون الذهبي ومزود طويلة ومزينا بالفصوص الزرقاء والذهبي.

واعتمدت مكياجا ترابيا بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر الإنسيابية والبسيطة، ووضعت على رأسها تاج فرعوني ذهبي مرصعا بالفصوص اللامعة.

وفي عرض الأزياء الذي أقيم تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبدعوة خاصة من السيدة نيڤين جامع وزيرة الصناعة، قدّم البحيري مجموعة من الفساتين والملابس التراثية بتصاميم فرعونية وألوان ذهبية ونحاسية ولؤلؤية، فضلا عن النقوشات الفرعونية الساحرة.