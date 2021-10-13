مواقع طبية تزعم وجود طريقة لاختبار الحمل بـ«معجون الأسنان».. وطبيب يوضح «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - صحة

تتعدد استخدامات معجون الأسنان المنزلية فالبعض يستعين به في التنظيف وغيرها من الأشياء المنزلية لكن عندما يتعلق الأمر باختبار الحمل فهو آخر ما يخطر على بال أحد حيث تداولت في الآونة طريقة تستخدمها بعض النساء لمعرفة نتيجة الحمل باستخدام المعجون.

وزعم موقع «Nida Healthcare» عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب أن استخدام معجون الأسنان بجميع أنواعه في اختبار الحمل يحقق نتائج مذهلة وموثوقة من بالاعتماد على هرمونات الغدد التناسلية المشيمية البشرية «HGC» والتي تنتجها أجسام النساء فقط عندما يكن في فترة الحمل وهي الهرمونات التي تتسبب في ظهور بعض الأعراض على السيدات الحوامل من ضمنها الغثيان والقيء.

ومن جانبه نشر موقع «هيلث لاين» المتخصص في نشر التقارير الطبية طريقة زعم من خلالها معجون الأسنان له دور في إجراء اختبار الحمل بطريقة سهلة وهو أمر شائع بين وطريقة إجرائه بسيطة وسريعة ولا تتطلب الكثير من التحضير فكل ما عليكِ فعله هو اتباع الخطوات التالية:

- وضع قطرات من البول في وعاء.

- إضافة القليل من معجون الأسنان إلى البول.

- خلط المعجون مع البول جيدًا، حتى يتفاعلان معًا.

- ترك الوعاء جانبًا لبضعة دقائق.

وكشف موقع «هيلث لاين» أنه بمجرد ظهور نوع من الفوران على الخليط أو ظهر على سطحه فقاعات أو رغوة فهذا يعني إيجابية اختبار الحمل بحسب مزاعم بعض النساء.

وكشف الدكتور «زكي ندى» استشاري النساء والتوليد أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن معجون الأسنان يمكنه اكتشاف هرمون الحمل في بول المرأة مؤكدًا أن هذه الأشياء لا علاقة لها باختبارات الحمل الموثوقة طبيًا وعلميًا من جميع النواحي وليست هذه الطريقة الأولى من نوعها فهناك طرق كانت تستخدمها النساء وشائعة بينهن وليست لها جدوى.

وأضاف خلال حديثه لـ«هن» أن الهرمونات التي تفرزها الكلى والخاصة بظهور الحمل تخضع لتحاليل الدم والبول أما هذه الطرق مجرد اجتهادات من بعض الأشخاص ولا بد من الابتعاد عن هذه الاختبارات التي لا جدوى لها.