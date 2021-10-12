كواليس ظهور حنان مطاوع اليوم داخل معرض تراثنا بفستان فرعوني «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تألقت الفنانة حنان مطاوع، بفستان فرعوني باللون الذهبي الصريح، تميز بكونه طويل ومنفوش قليلاً، مع أكمام طويلة، ومرصع بالفصوص الزرقاء والذهبي، مع مفتاح الحياة الذي توسط الرقبة، بتوقيع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وذلك في إطار اليوم الخامس، من فاعليات معرض تراثنا للأعمال اليدوية والحرفية، الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 9 أكتوبر والمقرر استمراره حتى 15 أكتوبر.

ولم تكتفي الفنانة الشهيرة بالفستان الفرعوني، بل تألقت بتسريحة شعر انسيابية وبسيطة، كشفت عن ملامح وجهها كاملاً، مع مكياج ترابي مطفي، بدرجات النيود، بأنامل خبيرة التجميل منى إسماعيل، مع تاج فرعوني ذهبي مطعم بالفصوص اللامعة.

ولفتت الفنانة حنان مطاوع الأنظار، بإطلالتها المميزة، التي حملت جزءًا من تراث وهوية الدولة المصرية، وذلك في ختام عرض الأزياء الذي أقيم اليوم بالمعرض.

كواليس ظهور حنان مطاوع داخل معرض تراثنا بفستان فرعوني

يأتي ذلك في ختام عرض أزياء للملابس التراثية ضمن «معرض تراثنا»، أزياء تحت رعاية السيدة الأولى، انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبدعوة خاصة من السيدة نيڤين جامع، وزيرة الصناعة.

إشراف مصمم الأزياء المصري العالمي هاني البحيري

وشمل الاحتفال عرض أزياء مصري بأعمال يدوية وحرافية، تحت إشراف مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، والذي تضمن 20 بيت أزياء من جميع محافظات مصر، وقام بالإشراف عليها «البحيري» لمدة خمس شهور متواصلة.

آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع

وكانت آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع، مشاركتها في مسلسل القاهرة كابول، أمام النجوم، طارق لطفي، خالد الصاوي، وفتحي عبدالوهاب.