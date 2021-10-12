منها الأزر وأعقاب السجائر.. 8 أشياء احذر إلقائها في بالوعة الصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

غالباً ما يُقدم الناس على التخلص من الكثير من الأشياء في بالوعة الصرف الصحي دون التفكير في العواقب.

وفي إطار ذلك، نذكر لكم العديد من الأشياء التي عليك تجنب إلقائها في البالوعة، وفق ما أورد موقع "brightside".

- الأرز والمكرونة:

يمتص كل من المكرونة والأرز المياه، وبعد فترة من الوقت يتضاعف حجمهما، وبالتالي يستغرقان وقتاً طويلاً للذوبان في المياه، ما قد يؤدي إلى انسدادها بسهولة.

- قشر البيض:

يعتقد الكثيرين أنهم إذا قاموا بتقسيم قشر البيض إلى أجزاء صغيرة فلن يعلق في البالوعة، لكن هذا غير صحيح، إذ يمكن أن تلتصق القطع الصغيرة ببعضها البعض مكونة كتلة كبيرة مع مرور الوقت، ما يتسبب في انسداد البالوعة.

- الدقيق:

يمكن لهذا الخليط جذب النفايات الأخرى، والتسبب في انسداد ضخم.

- أقراص الدواء:

لا تذوب أقراص الدواء في المياه لتختفي بل تلوثها، ويمكن لفلاتر المياه التخلص من الكائنات الحية الدقيقة، ولكن ليس هناك فلتر قادر على إزالة التلوث الكيميائي من الماء.

- الشعر:

يعتبر من أكثر الأسباب شيوعاً لانسداد البالوعة في المرحاض، خاصة الشعر الطويل. عند دخول الشعر في البالوعة، يعلق بالداخل مكوناً كرة تعمل كشبكة تصاد النفايات الأخرى، لذا في المرة التي تنظفين فيها الفرشاة.

احرصي على إلقاء الشعر في سلة المهملات وحاولي تمشيط شعرك دائماً قبل الاستحمام، إذ سيقلل ذلك من كمية الشعر الذي ينزلق داخل البالوعة.

- ملصقات الفاكهة:

حتى لو كانت الملصقات صغيرة جداً، فيجب إلقاؤها في سلة المهملات بدلاً من رميها في البالوعة، حيث تكمن المشكلة التي تسببها هذه الملصقات في وجود طبقة من الغراء عليها، كما أن الملصقات نفسها، تكون مصنوعة من مواد يستغرق تحللها وقتاً طويلاً.

- أعقاب السجائر:

تحتوي أعقاب السجائر على المركبات الصناعية التي تتمدد ويزداد حجمها بفعل امتصاص المياه، والأسوأ أنها لا تتحلل أبداً. كما أنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة كالنيكوتين، الذي قد يؤدي إلى تلوث إمدادات المياه.

- الفوط الصحية:

نعلم جميعاً أن هذه الأغراض مصممة بالأساس لامتصاص الرطوبة، لهذا قد يتضاعف حجمها بشكل كبير مسببة انسداداً كبيرا في البالوعة.