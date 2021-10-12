إطلالات اليوم: هيفاء وهبي بالبورنص.. وهنادي مهنا ناعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

هنادي مهنا:

ظهرت الفنانة هنادي مهنا بتيشرت باللون الأبيض، مع بنطلون جينيز باللون الأزرق الفاتح، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

هيفاء وهبي:

وارتدت المطربة هيفاء وهبي بورنص باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

رضوى الشربيني:

وطلت الإعلامية رضوى الشربيني بـ بدلة باللون الأسود، مزودة بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

نسرين طافش:

كما تالقت الفنانة نسرين طافش بفستان قصير باللون المينت جرين، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

ريا أبي راشد:

وارتدت الإعلامية ريا أبي راشد فستانا باللونين الأسود والأصفر، ونسقت مع إطلالتها بليزر باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها الويفي منسدلا.