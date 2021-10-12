وزيرة التضامن الاجتماعي لمدة يوم واحد: «فخورة بالمنصب والقيادة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت نجلاء فتحي وزيرة التضامن الاجتماعي، ليوم واحد في إطار احتفالات اليوم العالمي للفتاة، إنها اختيرت لتولي مهام الوزارة أمس، لأنها عضو في كورال مصر تحت قيادة الموسيقار سليم سحاب، حيث يتكون الفريق من دور أيتام مختلفة، إذ عرضت عليها الوزارة أن تتولى دورا قياديا، فاختارت أن تكون وزيرة للتضامن لكي تعمل مع الدكتورة نيفين القباج: «دكتورة نيفين إنسانة جميلة وخلوقة وأعتبرها أمي، فقد علمتني وفهمتني بشكل ودود ومتسامح ومتعاون، وتعرفت منها على ملفات وزارة التضامن الاجتماعي والهيكل التنظيمي للوزارة والقضايا التي تعمل عليها والهيئات والمنظمات والجمعيات الأهلية».

كنت بحلم ومكنتش متخيلة إني هبقى في منصب زي ده

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي ليوم واحد خلال لقاء ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وبسنت الحسيني أن الوزيرة كانت متعاونة معها وعرفتها بالأجندة اليومية وشنطة البوسطة والقرارات المختلفة: «كنت بحلم ومكنتش متخيلة إني هبقى في منصب زي ده، وحسيت بالفخر إني أكون مختارة للمنصب وتولي دور قيادي».

تخرجت في قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم

ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي ليوم واحد، أنها تبلغ من العمر 24 عاما وتخرجت في قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وعاشت طفولتها في دار أيتام، كما تقوم بتحضير ماجستير في جامعة القاهرة، وتتمنى أن تصبح مذيعة، كون الإعلام يطرح القضايا وهو صوت المجتمع، كما تتمنى أن تستطيع خدمة الأيتام كونها واحدة منهم.

وتحتفل منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «اليونيسيف»، باليوم العالمية للفتاة، الموافق اليوم 11 أكتوبر من كل عام.