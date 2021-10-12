محمد رمضان يرقص مع مضيفات في طائرته الخاصة.. وخبيرة إتيكيت ترد «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يثير الفنان محمد رمضان، الجدل بصور ومقاطع فيديو له يشارك بها المتابعين عبر حساباته الرسمية على «السوشيال ميديا»، ربما يكون القصد لفت الانتباه والأنظار، ففي مقطع فيديو جديد نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وهو يرقص مع المضيفات داخل طائرته الخاصة.

وظهر «رمضان» بصحبة مضيفتين وهن يرقصن معه على أنغام أغنيته الشهيرة «يا حبيبي»، معلقًا على الفيديو «المضيفة الفرفوشة رزق»، وذلك أثناء ذهابه إلى مدينة الجونة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي بنسخته الجديدة، التي من المقرر أن تنطلق مساء يوم الخميس.

متابعو محمد رمضان: مراتك مش بتغير

وتفاعل متابعو محمد رمضان على مقطع الفيديو في الكثير من التعليقات: «أنت مش هترتاح غير لما يخلوك تسافر على جمل بعد كدا»، «هي مراتك مش بتغير».

الإتيكيت: لا تنطبق عليهم قواعد المضيفات

رقص المضيفات داخل الطائرة ربما أمرًا يعتبره البعض خارج قواعد الإتيكيت الذي تلتزم به المضيفات، خاصة أنه يلزمهن بنظام خاص، وهو ما أوضحته دينا علي ماهر، رئيسة مؤسسة الإتيكيت وأسلوب الحياة، موضحة أن للمضيفات قواعد لا يجب تجاوزها.

وأضافت «دينا» خلال حديثها لـ«هن» أن الأمر يختلف إذا كانت طائرة خاصة، وما دام الأمر بموافقة الطرفين فهذا لا ينطبق عليه قواعد الإتيكيت، لكن في حالة واحدة فقط تقع المسألة القانونية إذا تم تصويرهن دون علمهن، فيما عدا ذلك، الأمر ليس به أي شيء.

وتابعت: «أما إذا كانت طائرة عامة وبها عدد من الركاب، فإن قواعد الإتيكيت تنطبق على المضيفات، والالتزام بأماكن تواجدهم الثلاثة داخل الطائرة، وفي حالة وجودهم بين الركاب يكون لتلبية طلب أحد الركاب أو لإلقاء التعليمات والإرشادات، ولا يجوز لهن غير ذلك، مثل الرقص لاختلاف الثقافات بين الركاب».