3 فنانات ونائبة برلمانية يستجبن لمبادرة إلهام شاهين للتبرع بالأعضاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

تفاعل عدد من المشاهير مع مبادرة الفنانة إلهام شاهين بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها وذلك خلال حفل إطلاق كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزي، وقالت إنها تنتوي التبرع بأعضائها بعد الوفاة إذا كانت تصلح، وقالت: «علينا أن نتبرع بأعضائنا لأي إنسان بدلًا من أن يأكلها الدود».

ويرصد «هن» لكم أبرز المتفاعلات مع مبادرة إلهام شاهين للتبرع بالأعضاء من الشخصيات العامة كما يلي:

رانيا يوسف: ربنا خلقنا أحرارا

أعلنت الفنانة رانيا يوسف تبرعها بأعضائها بعد وفاتها، وذكرت في تصريحات صحفية وتليفزيونية أنها أوصت بذلك.

وقالت رانيا يوسف: «أنا موصية بذلك، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، ربنا خلقنا أحرار، أنا شخصيا شايفة إن ده جسمي، ويمكن يكون منفعة لغيري يستفيد بيه، ممكن حد يستفيد بقرنية أو بقلب، أو حتى بصباع، بدل ما ياكله الدود».

النائبة فريدة الشوباشي

وأعلنت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، عن تبرعها بأعضائها عقب وفاتها، وذلك مساهمة منها في إنقاذ حياة إنسان، وتعد الشوباشي أول نائبة تعلن التبرع بأعضائها وتأييدها الكامل لدعوة التبرع بالأعضاء لإنقاذ أرواح أخرى.

إيناس عز الدين

وأعلنت الفنانة إيناس عزالدين، عن تبرعها بأعضائها بعد الوفاة، وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها ستوصي بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها، لرغبتها في استفادة أي مريض منها، مضيفة: «أنا هكون ميتة وقتها ويمكن أعضائي تفيد أي حد مريض، طالما أن التبرع بالأعضاء حلال وفقًا لما أعلنه عدد من المشايخ».

يسرا تدعم مبادرة إلهام شاهين

وكانت إلهام شاهين، قد أعلنت أنها بصدد التنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة، لوضع آليات لتنفيذ مبادرة التبرع بالأعضاء، وأعلنت في تصريحات صحفية أنها تلقت مكالمات عديدة من داخل مصر وخارجها، لتأييد مبادرتها وإعلان التبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وكان أبرز من تواصلوا معها الفنانة يسرا، التي أكدت لها أنها تفكر في التبرع بأعضائها بعد الوفاة، وكذلك الفنان السوري عبد المنعم العمايري، الذي أكد بدوره نقله لهذه المبادرة في بلده سوريا.