تعرف على أفضل برفانات الرجال لعام2021: أحدها مناسب للشتاء

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

اختيار العطور المثالية من الأمور الصعبة التي تسبب حيرة كبيرة لدى الكثيرون، خاصة عند اختيار أفضل برفانات الرجال 2021، نظرًا لوجود أنواع متعددة من الروائح يمكن الاعتماد عليها، وهي مجموعة مختارة من أبرز الماركات العالمية.

ويمكن للرجال حسم اختيار العطر المناسب لهم وتحديد الأفضل، في ظل تنوع عطور فريدة تختلف نوعها باختلاف ذوق الرجال، إذ قدمت ماركات البرفانات بفضل نجاح متخصصيها توليفات متناغمة ومتجانسة من المكونات المختلفة.

وتحظى العطور بمكانه فريدة في أناقة الرجال، وتمنحهم اكتمال الأناقة، لذا نقدم خلال السطور التالية، قائمة تحتوي على أفضل برفانات للرجال 2021، وفقًا لمدى انتشارها بين الرجال في جميع دول العالم بحسب موقع«trunkclub».

برفان توم فرود

تسعى مجموعة توم فرود باستمرار على تطوير منتجها الخاص ويحمل اسم Tom Ford TobaccoVanille، وهو عطر ذات شعبية كبيرة بين الرجال في مختلف بلدان العالم، يمتاز بتأثيره القوي، ممتد المفعول، فضلا عن كونها تلعب دورًا بارزًا في اختيارات الرجال المتاحة برحيق نبات التونكا والتوابل العطرية الكفيلة بجعل الرجل يُحيط نفسه بهالة من الجاذبية المستمرة طوال اليوم.

برفان فيرساتشي إيروس

من أكثر العطور المناسبة للرجال خاصة في فصل الصيف ودرجة الحرارة العالية، ويمكن للرجال المقيمين في الدول العربية اختياره، إذ يمنحهم الانتعاش بمكوناته وهي زيوت ثمار الليمون الإيطالي عالي الجودة والنعناع الطازج، بالإضافة إلى مستخلصات ثمار التفاح والفانيليا التي تمثل بجانب خشب الأرز والنجيل الهندي العطري قاعدة قوية، تبدأ في الظهور بعد رش العطر بفترة بسيطة تدوم لساعات.

برفان جون مالون

ويعتبر برفان جون مالون في قائمة أفضل برفانات للرجال 2021، ويتميز بالرائحة المدخنة الدافئة بجانب الشعبية الكبيرة والمبيعات التي حققها خلال الفترة الأخيرة، وهو عطر مناسب مع فصل الشتاء لانه امتزاج مستخلصات الأخشاب العطرية، مثل خشب الأرز والصندل بجانب البندق، وهو اختيار أول للرجال الذين قاموا بتجربة هذا العطر الشتوي الرائع.