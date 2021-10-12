طريقة عمل حواوشي الجمبري.. وصفة جديدة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الحواوشي بالجمبري وصفة جديدة على المطبخ المصري، ولكنها سهلة وسريعة ولذيذة لكل محبي الجمبري، وفيما يلي طريقة عمل الحواوشي المحشو جمبري بطريقة سهلة وخطوات سريعة بحسب الشيف غادة التلي.

طريقة عمل حواوشي الجمبري

قطعة من السمك الفيليه.

نصف كيلو جمبري.

ثمرة بصل.

زيت.

ثمرة فلفل رومي.

خبز بلدي.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

كزبرة.

قرنفل.

قرفة.

حبهان.

طريقة تحضير حواوشي الجمبري

يوضع السمك والجمبري فيويضاف إليه الفلفل الأخضر.

تضاف التوابل من الفلفل والملح والبهارات والكمون على الجمبري والسمك.

توضع كل المكونات في رغيف الخبز وتفرد جيداً.

يغلق الرغيف ويدهن بالزيت من الداخل والخارج.

يغلف رغيف الخبز بورق الزبدة.

يدخل الرغيف إلى الفرن لمدّة ثلاثين دقيقة حتى ينضج.

طريقة عمل حواوشي الجمبري بالطماطم

4 أرغفة عيش أبيض.

كوب جمبري.

ملعقه جزر مفروم.

½ ثمرة طماطم.

ملعقة بصل.

¼ ملعقة ثوم.

ملح.

¼ ملعقة فلفل أبيض.

¼ ملعقة كمون.

¼ ملعقه ليمون.

ملعقة بقدونس.

¼ ملعقة بهارات سمك.

¼ ملعقة كركم.

ملعقه زيت.

لتزيين الوجه

ملعقة كاتشب.

ملعقة زيت.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أو بابريكا.

طريقة تحضير الحواوشي بالعيش الأبيض

نفرم كل المكونات في الهاند بلندر أو الكبة أو الخلاط.

تفرم المكونات فرم خشن وليس ناعم قطع كبير.

يجب أن يكون الجمبري ظاهرا وليس ناعما جداً، وتضاف للمكونات ملعقة زيت.

يقطع العيش دوائر يفتح من المنتصف.

يحشى الخبز الأبيض بالخلطة ثم يغلق بالعيش.

يدهن الخبز بالزيت من الداخل والخارج.

يوضع الخبز على ورق زبدة ويدهن الوجه بالكاتشب ورشة ملح وفلفل أسود.

يدهن بالزيت، ويغطى بورق الألمونيوم لمدة 15 دقيقة في الفرن.

يخبز الحواوشي في فرن حار حتى يحمر من الوجه.

يزين الحواوشي بالبقدونس والكمون والكاتشب.