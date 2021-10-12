محمد عطية يثير الجدل بسبب «تاتو اسم والدته»: «محدش هيشيل ذنبي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

«اسمها على جسمي ما يطلعش منه.. بتعرف تتقبلني مع كل تغيير بيحصل في تفكيري وفي حياتي».. عبارة مقتطفة من منشور كتبه الفنان محمد عطية عبر السوشيال ميديا، أعلن من خلاله رسم اسم والدته «تاتو» على رقبته، ليصفها بأقرب أصدقائه وأهم شخص في حياته.

أرفق الفنان محمد عطية، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من الصور الخاصة بالتاتو الجديد لاسم والدته، معلقًا عليها:«امبارح عملت رابع تاتو فجسمي.. أكتر تاتو كان نفسي أعمله.. ( سامية ) اسم أمي.. أهم شخص فحياتي والانسانة الوحيدة اللي تستاهل يكون اسمها على جسمي ما يطلعش منه.. أمي هى أقرب صديق ليا.. بتعرف تتقبلني مع كل تغيير بيحصل في تفكيري وفي حياتي حتى لو مش متناسب مع أفكارها وتقاليدها و عادتها.. أمي عرفت تعمل اللي أغلب الناس فى مجتمعنا فشلوا يعملوه.. قدرت تفهم مقولة من أكتر المقولات اللي صعب الناس تعرف تطبقها و هى «لا تربوا أولادكم كما رباكم آباؤكم، فقد خلقوا لزمان غير زمانكم».

وتابع «عطية» عن علاقته بوالدته قائلًا: «أمي عارفة كل أسراري وملجأ ليا في أي أزمة.. مهما كبرت بفضل ضعيف من غيرها.. أي حاجة وصلتلها وأي حاجة قدرت أحققها هي كانت سبب مباشر فيها.. أمي هي الشخص اللى فضل مؤمن بيا حتى في الوقت اللي أنا فيه فقدت الأمل والثقة فى نفسي.. أول مكالمة تليفون لأي شغل بيجيلي بتكون ليها.. الدعوة اللي بتدعيهالى فى أخر كل مكالمة قادرة تحول أي مشكلة أو هم لشئ سهل وبسيط.. سامية أكتر حد فاهمني ومستحملنى بكل عيوبى وأخطائي».

رد فعل والدة محمد عطية

وأتبع الفنان محمد عطية، بنشره عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» عن رد فعل والدته حين بعث لها التاتو الذي يحمل اسمها لترد عليه «في مكان مكشوف قوي» ليخبرها بأنه دائمًا يفتخر بها فردت عليه: «وأنت كمان حبيي».

انقسام ردود فعل متابعيه

وتفاعل متابعي الفنان محمد عطيه على رسم التاتو باسم والدته، فانقسمت التعليقات بين من أعجب بالفكرة وحبه لوالدته ومن ضمن هذه التعليقات: «قمر يا عطيه من بره ومن جوه» «جميل أوي بجد» «ربنا يخليهالك»، لكن جاءت بعض التعليقات أيضًا منتقدة لما فعله بسبب حرمانية التاتو لكن الفنان محمد عطيه قرر الرد على كل المنتقدين.

ومن ضمن التعليقات المنتقدة «مبروك عليك رابع لعنة» ليرد «عطيه»: «الله يبارك فيك اتفضل اشرب شاي»، وفي تعليق آخر «وفرحان أوي ياخويا» وعقب «عطيه»: «أوي أوي»، وفي تعليق آخر: «أنت حر أولا وأخيرًا بس متقولش عادى على حاجة بتعملها حرام قول متعملوهاش وادعولى بالهدايا بس كده لكن المجاهرة بالذنب اقبح مالذنب نفسه» ورد عليه الفنان محمد عطيه: «لا أنا بقول اللي بعمله ومش بداريه وفخور بيه ومتحمل نتيجة أفعالي.. ما حدش بيشيل ذنب حد».