«مروة» ترفع دعوى خلع بعد 4 شهور: «قالي الفلوس عليكي وشغل البيت عليا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حياة مليئة بالمتاعب عاشت فيها «مروة.ع» حتى لا تكمل الشهر الرابع من الزواج، تفكر في كيفية الانفصال عن زوجها الذي ترك لها كافة الأمور المادية للتصرف فيها دون أي شعور بالإحراج، زوج يختار الجلوس في المنزل وأن تعمل الزوجة للإنفاق عليه وتوفير متطلباته.

لم تتوقع السيدة العشرينية حياتها بهذا الشكل حتى اتضحت الأمور أمامها بعد مرور الشهر الأول على زواجهما، اندهشت الزوجة من سلوكيات زوجها بعد تركه العمل عقب الزواج مباشرة لتبدأ الخلافات بينهما بعد شهر زواج.

لم يبرر الزوج ترك العمل بشكل مفاجىء إلا لرغبته في الراحة والتفرغ للمنزل كما ذكرت الزوجة في دعواها التي أقامتها في محكمة أسرة أكتوبر، «قرر الجلوس في المنزل وترك لي مهام العمل والإنفاق».

حاولت «مروة» توفير فرص عمل مختلفة لزوجها ولكن دون جدوى فكان الجلوس في المنزل وتنظيفه وطهي الطعام الأفضل له من العمل، لتقرر الزوجة الحديث معه عن أسباب سلوكياته التي وصفتها بـ «غريبة».

«مش قادر أشتغل، أنا هشتغل في البيت وأنت برة البيت» كانت هذه العبارة التي برر بها الزوج أسباب العزوف عن العمل وعدم الرغبة في البحث عن آخر: «مكنتش أتخيل أنه بالشخصية دي عنده مراته تشتغل وتصرف لكن هو يفضل قاعد في البيت وأنا اللي أصرف وأوفر مصاريف الأكل والشرب».

تكررت شكاوى الزوجة لأهلها وأهله، مع الوعود المتكررة بالخروج للعمل كانت تنتهى بمقولة واحدة: «مش لاقي شغل أعمل أيه يعني مفيش فرصة مناسبة ومحدش موافق على المرتب إللي عايز اشتغل بيه».

لم تتحمل «مروة» الاستمرار حتى رفعت دعوى خلع تحمل رقم 652، لتنهي الحياة مع زوجها بعد مرور 4 أشهر على زواجهما لاستحالة الحياة معه.