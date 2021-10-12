الامارات | طفلة أمريكية تفضح والدتها بفيديو بث مباشر

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلة أمريكية تفضح والدتها بفيديو بث مباشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت طفلة أمريكية في فضيحة لوالدتها وإحراجها على موقع أنستغرام، حيث قامت بتشغيل البث المباشر دون قصد أثناء استحمام أمها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت الأم الأمريكية التي تدعى بريانا، في حسابها على موقع "تيك توك" إنها أعطت الهاتف لابنتها كي تلعب به أثناء ذهابها للاستحمام، لكن الطفلة قامت دون قصد بتشغيل البث المباشر عبر موقع أنستغرام، ما تسبب لها في إحراج كبير.

وأوضحت الأم أنها سرعان ما أدركت ما فعلته الطفلة وقامت بإيقاف البث المباشر، محذرة الآباء والأمهات من ترك الهواتف في أيدي أطفالهم، فيما حكى آخرون مواقف طريفة مثل طفلة قامت بطلب 158 وجبة من ماكدونالدز، وطفل آخر أنفق 6 آلاف دولار مرة واحدة على أمازون.

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