كورونا اليوم: اكتشاف جديد يقهر الفيروس.. ودواء مختلف ينتظر الترخيص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

شركة أمريكية تطلب ترخيصا لدواء مضاد لكوفيد-19

طلبت شركة "ميرك" للأدوية من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية ترخيصا لعقار مضاد لكوفيد-19، قالت إنه "سيضيف سلاحا جديدا سهل الاستخدام لترسانة العالم في مواجهة الجائحة".

وقالت "ميرك" وشريكتها "ريدجباك بيوثيرابيوتيك"إنهما طلبتا بالتحديد من الهيئة السماح بالاستخدام الطارئ لـ"مولنوبيرافير" بين البالغين الذين يعانون من أعراض كوفيد-19 خفيفة إلى متوسطة، والمعرضين للإصابة بالمرض الشديد أو الإيداع في المستشفيات، وفي حال صرحت به هيئة الغذاء والدواء، وهو قرار قد يصدر خلال أسابيع، فسيكون أول دواء على شكل أقراص يعالج مرضى كوفيد-19 على الإطلاق، حيث تتطلب علاجات أخرى دعمتها الهيئة في مواجهة المرض الحقن الوريدي أو الحقن الطبية، وفقا لروسيا اليوم.

اكتشاف جديد يقهر الفيروس

لقاح جديد، هو عبارة عن كوكتيل من الأجسام المضادة، وقلل من حالات "كورونية" خطيرة أو مميتة بنسبة 67% مقارنة بالدواء الوهمي، أعلنت عنه شركة AstraZeneca البريطانية - السويدية، في بيان قالت فيه إن AZD7442 أعطى نتائج إيجابية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وإنها طلبت إذنا من السلطات البريطانية، كما من إدارة الغذاء والدواء الأميركية، لاستخدامه.

ذكرت في البيان أيضا أن اللقاح "حقق انخفاضا إحصائيا في الحالات الشديدة من Covid-19 أو الوفيات الناجمة عنه، مقارنة بالعلاج الوهمي في مرضى لم يدخلوا المستشفى مع أعراض خفيفة أو معتدلة" وأوضحت، أن النتائج الكاملة للتجربة التي جرت في 13 دولة، وشارك فيها 903 بالغين، تلقى نصفهم اللقاح والبقية تلقوا دواء وهميا، سيتم نشرها في مجلة علمية، ليطلع عليها الخبراء، وفقا للعربية.

أعراض التهاب اللوزتين الناتج عن "كوفيد-19"

يختلف سبب التهاب اللوزتين من شخص لآخر ويمكن أن يكون ناجما عن فيروس أو عدوى بكتيرية، لذلك من الصعب معرفة ما إذا كان المرض معديا أم لا، ويمثل التهاب اللوزتين عدوى تصيب اللوزتين في مؤخرة الحلق، ومن المحتمل أن تختلط مع أعراض "كوفيد-19"، ولذلك، قدمت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، توضيحا للأعراض الرئيسية لالتهاب اللوزتين عند البالغين.

الاختلافات بين التهاب اللوزتين و"كوفيد-19"

يحدث التهاب الحلق لدى مرضى كورونا جنبا إلى جنب مع أعراض أخرى رئيسية لـ"كوفيد-19" مثل الحمى والسعال المستمر الجديد والجاف والتعب وفقدان حاستي الشم والتذوق، ولذلك، إذا كنت تعاني فقط من ألم في منطقة الحلق ولا تظهر عليك أي أعراض أخرى، فمن المحتمل أن يكون التهاب الحلق حالة ناتجة عن عدوى أو مرض آخر غير كورونا، وإذا كان لديك أي أعراض مشابهة لأعراض "كوفيد-19"، فمن المفيد إجراء اختبار، وفقا لروسيا اليوم.