"متخرجش من البيت وانزل تحت الترابيزة".. كيف تحمي نفسك عند حدوث زلزال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أعلنت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تسجيل هزة أرضية في تمام الساعة 11:23 شعر بها سكان الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية.

في إطار ذلك يستعرض الخليج 365 كيف تحمي نفسك عند حدوث زلزال، وفقا لموقعي CDC وearthquakecountry.

- لا تبادر بالخروج فورًا لأن تواجدك بالمنزل سيكون آمنًا، ففي حالة خروجك قد تقع عليك أحد الأعمدة أو الأسقف.

- تجنب استخدام المصاعد، وفي حال كان الشخص من مستخدمي الكراسي المتحركة، فعليه أن يقفل حركة العجلات، ويغطي رأسه.

- احتم تحت طاولة أو عتبة باب او في إحدى الزوايا الداخلية، وخذ هذه الوضعية لحماية رأسك من الكدمات.

- حاول بقدر الامكان الابتعاد عن النوافذ والشرفات وعن الأشياء المثبتة على السقوف والجدران.

- ابتعد عن أبواب الخروج لأن التدافع عندها سيكون كبير، فمخارج الطوارئ هي الأنسب في هذه الحالات، مع التأكد من غلق جميع مصادر الماء والغاز والكهرباء.

- في حالة التواجد في الأماكن العامة، إذا كان لديك الخبرة، اختر الوقت المناسب لإخلاء المكان وتنظيم تدافع الأشخاص من حولك.

- إذا كنت في الهواء الطلق يجب الانتقال إلى منطقة خالية، مع تجنب السير بجانب الأشجار، وخطوط الكهرباء، والمباني.

- إذا حدث زلزالا أثناء قيادة السيارة، فيجب عليك التوجه إلى جانب الطريق، وإيقاف العربة، وتجنب الاصطفاف تحت الجسور، وأعمدة الإضاءة، وخطوط الكهرباء، واللافتات الموجودة على الطريق، والبقاء داخل السيارة حتى انتهاء الزلزال.

- إذا كنت في المدرسة، حافظ على الهدوء وتجنب الانفعال، واحتم تحت الطاولات أو داخل الممرات قرب الزوايا الداخلية للمبنى، وتتبع الإرشادات والتوجيهات الخاصة بالوصول إلى أماكن مخارج الطوارئ وأماكن التجمع.

- في النهاية يجب أن تدرك أن الصراخ سيوترك ويوتر من حولك، حاول الحفاظ على هدوءك.