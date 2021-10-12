8 تحذيرات لغير المحجبات خلال الشتاء.. انقذي شعرك من المطر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعيش الفتيات في قلق وتوتر دائم خاصة غير المحجبات، في المرحلة الانتقالية بين نهاية فصل الخريف وبداية الشتاء، نظرا لتساقط الأمطار بشكل مستمر، ما قد يعرض شعرهن للجفاف والتلف والتساقط، فيصبحن غير قادرات على عمل الروتين الخاص به، بسبب سوء الطقس وتقلباته، ليضطر بعضهن إلى ارتداء «آيس كاب» أغلب الوقت، حتى يحافظن على شعرهن بشتى الطرق.

وبالتزامن مع سقوط الأمطار في بعض المحافظات وغالبية المناطق في القاهرة الكبرى، ومع احتمالية سقوط أمطار رعدية اليوم الثلاثاء، أيضا، حسبما رجحت الأرصاد، بدأت البنات تبحث عن طرق آمنة وفعالة لحماية الشعر من التقصف والهيشان، والتغلب على مشاكله المستمرة بسرعة.

نصائح لحماية الشعر خلال الشتاء

يقدم «هن» نصائح للفتيات لحماية الشعر خلال فترة الشتاء وتساقط الأمطار، من خلال خبيرة العناية بالبشرة والشعر سارة علاء، إذ نصحت الفتيات في البداية بضرورة تنظيف الشعر بشكل صحيح، وفك التشابك بمجرد العودة إلى المنزل، حتى لا يختلط بمياه المطر والشوائب، ولإزالة جميع ملوثات الجو التي ترسبت عليه.

وتعاني كثير من الفتيات من الشعر المجعد الناتج عن رطوبة الجو، لذا نصحت «سارة» غير المحجبات، بضرورة ارتداء غطاء الرأس، لحماية خصلات الشعر من الأتربة وحرارة أشعة الشمس: «حاولي تربطي شعرك أو ارفعيه.. ماتسبيهوش مفرود».

بلاش مكواة أو سيشوار

تشدد سارة علاء، على ضرورة عدم تعريض الشعر لحرارة المكواة والمجفف قبل الخروج من المنزل، التي تتسبب في عواقب وخيمة للشعر، ناصحة بعلاجه بزيوت طبيعية كزيت اللوز، إذ يحتوي على مكونات صحية كأحماض أوميجا 3 الدهنية والماغنسيوم وفيتامين E، التي تغذي الشعر وتحافظ عليه وعلى صحته من الجفاف والتجعيد.

تنشيف جيد وتغذية سليمة

من أهم النصائح التي أكدت خبيرة العناية بالشعر والبشرة، الالتزام بها وعدم تجاهلها، كانت تنشيف الشعر بالمنشفة، مع استخدام الكريمات التي تحتوي على عناصر طبيعية، فضلا عن التغذية السليمة التي تمد الشعر بالطاقة والحيوية.