حزن في «كومبرة» بعد إلغاء فرح أفشة.. أهل العريس يقدمون الاعتذار لكل بيت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تكتمل فرحة أهالي قرية «كومبرة» مسقط رأس اللاعب محمد مجدي أفشة، بمركز كرداسة بالجيزة، إذ استعدت القرية لحضور حفل زفاف نجم النادي الأهلي، الذي كان مقررا إقامته اليوم الثلاثاء، إلا أن اللاعب أعلن منذ ساعات عبر حسابه على «إنستجرام» إلغاء حفل الزفاف بسبب فيروس كورونا والتعليمات الأمنية، على الرغم من اكتمال تجهيزات العٌرس.

وكان محمد مجدي أفشة، دعا جميع أهالي قرية «كومبرة» والقرى المجاورة لها لحضور حفل زفافه أمام منزله بالقرية، وأتم جميع الاستعدادات الخاصة بالعرس، إلا أن فيروس كورونا كانت له كلمة أخرى.

وتواصلت «الوطن» مع عدد من أهالي قرية «كومبرة»، لمعرفة كواليس إلغاء حفل زفاف مجدي أفشة، وشعور أهالي القرية بعد قرار اللاعب الجديد.

أهالى «كومبرة»: «بنحب أفشة من صغره»

«البلد كلها زعلت»، هكذا عبر شهاب أشرف، أحد شباب قرية «كومبرة»، عن حال أهلها بعد إلغاء حفل زفاف «أفشة»، خاصة أن نجم الأهلي دعا الجميع لذلك اليوم، وانتظره الأهالي منذ فترة طويلة، نظرًا لحبهم لصانع الألعاب المحبوب الذي تربى ونشأ وسطهم.

وذكر «شهاب»، أن جميع أهالي القرية كانوا يتنبأون بمستقبل باهر لـ«أفشة» منذ أن كان يلعب في نادي إنبي: «البلد كلها بتحبه وبتتشرف بيه وعارفين إنه هيبقى حاجة كبيرة»، لافتًا إلى أنه لم يتغير في تعامله مع أهالي القرية بعد أن أصبح نجما كبيرا، وما زال يجلس مع الأهالي والشباب في الأماكن العامة بـ«كومبرة»، وهو ما جعل الجميع ينتظر ليلة زفاف «أفشة».

أحد الأهالي: «كنا مستعدين للفرح وصحابي من برة البلد كانوا جايين»

جميع أهالي القرية كانوا مستعدين لحفل زفاف «أفشة»، بحسب «شهاب»: «حتى صحابي من برة البلد كلموني علشان ييجوا يحضروا الفرح»، ما جعل العرس حديث القرية والقرى المجاورة، والفرحة فيه من القلب، إلا أن تلك الفرحة لم تكتمل بقرار إلغاء الزفاف.

«شهاب»: «أهل أفشة كانوا عازمين كل بيوت البلد»

أهل مجدي أفشة في «كومبرة» كانوا مروا على جميع بيوت البلد لتوزيع دعوات الزفاف، حسبما أوضح «شهاب»: «ناس محترمين جدا»، ولكنهم بعد قرار إلغائه لظروف خارجة عن إرادتهم مروا على جميع المنازل مجددًا ولكن للاعتذار لهم.

محمد فتحي، أحد أهالي القرية، قال إن إلغاء زفاف «أفشة» أحزن أهالي القرية لأنهم استعدوا له، ويحبون نجم الأهلي وأرادوا الفرحة معه، لكنه في النهاية أمر خارج عن إرادته، وهو ما اتفق عليه «إسلام» أحد شباب «كومبرة».

«أفشة» يعلن تأجيل حفل زفافه

وكتب «أفشة» عبر حسابه بـ«إنستجرام»: «الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي اليوم في البلد، وذلك بناء على تعليمات السلطات الأمنية، نظرًا لظروف كورونا وحرصًا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني، وحابب أشكر كل أهلي وأصحابي الذين أرسلوا لي تهنئة».

واستكمل: «كنت أتمنى إننا نحتفل مع بعض لكن لا بد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا وصحة بلدنا وصحة أهلنا في المقام الأول، شكرًا ليكم وفرحتكم وصلتني في كل شيء».