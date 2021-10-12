الامارات | مواد غذائية متوفرة بكثرة تغني عن اللجوء إلى «البوتوكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواد غذائية متوفرة بكثرة تغني عن اللجوء إلى «البوتوكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يؤكد خبراء البشرة والتجميل أن هناك مواد غذائية متوفرة في حياتنا اليومية فعالة ويمكنها أن توفرعلى الكثيرين اللجوء إلى «البوتوكس»، وبحسب موقع «دوتشي فيلا» الألماني قدم خبير البشرة الألماني هانز لوبر نصحائح بالابتعاد عن استعمال مساحيق التجميل باهظة الثمن واستبدالها بتناول أغذية صحية

فتناول الطماطم مثلاً، يجعلنا تستغني عن كريم النهارالمرطب و الذي يحمي البشرة، وبعض أنواع التوت تغني عن اللجوء إلى حقن مادة البوتوكس. أما تناول الجزر بكمية وافرة، فيساعدنا على تجنب استعمال مساحيق التجميل، حسبما يؤكد خبير التغذية لوبر في تصريحه لموقع «فرانكفورته ألغماينه» الألماني. لكنه يشدد على عدم ظهور التأثير الإيجابي لهذه الأغذية خلال وقت قصير.

ويقول لوبر: «الأطعمة الصحية ليست أدوية يظهر تأثيرها بين عشية وضحاها، بل هي ذات تأثير وقائي يمتد لفترة طويلة». ومن بين الأغذية التي ينصح أخصائي التغذية لوبر بتناولها نجد التوت بجميع أنواعه نظرا لاحتوائه على فيتامين Cالذي يشدّ البشرة ويجعلها أكثر حيوية ويحول دون ظهور الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة.

وينصح الخبير الألماني بالابتعاد عن تناول اللحوم والأطعمة الحيوانية بشكل كبير لأنها تحتوي على حمض «الأراكيدونيك» الذي يساعد على تسريع ظهور التجاعيد. ويتم إنتاج هذه الأحماض أيضا من طرف الجسم عند تناول أغذية تحتوي على الأحماض الذهنية أوميغا 6 كالزبدة وزيت عباد الشمس. لذا ينصح خبير التغذية لوبر بتناول مواد غنية بالفيتامينات ومضادة للأكسدة للحفاظ على تألق البشرة ونضارتها.

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