نصائح طبية لتقوية مناعة الحوامل.. تحميكي من أخطار تقلبات الطقس

القاهرة - سمر حسين - صحة

موجة أمطار غزيرة تعرض لها عدد من المحافظات الليلة الماضية، في ظل التقلبات التي طرأت على الطقس، التي تزيد احتمالية الإصابة بنزلات البرد، خاصة السيدات الحوامل، إذ تضعف المناعة عند بعضهن بشكل ملحوظ خلال أشهر الحمل، بالإضافة إلى التغيرات الجذرية في أجسامهن، التي تؤثر على صحتها العامة.

تغييرات جهاز المناعة تهدد الحوامل

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بمستشفى جامعة القاهرة، في تصريحات لـ«هن»، إن بعض التغيرات تطرأ على جهاز المناعة لدى السيدات خلال فترة الحمل، وتكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض، خلال الثلث الأول من الحمل، وتقل احتماليات تعرضها للأمراض في الثلث الثاني، وقد تؤدي التغيرات التي تحدث لبعض الخلايا المناعية إلى غياب أو اختفاء الأعراض المرافقة لأمراض المناعية الذاتية لدى بعض النساء الحوامل، ما يجعلهن أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الإنفلونزا وأنواع أخرى من العدوى.

نصائح لرفع مناعة الحوامل أثناء تقلبات الطقس

مع استمرار التقلبات في حالة الطقس، تقدم استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة، بمستشفى جامعة القاهرة، مجموعة من النصائح للسيدات الحوامل تساعد على تقوية المناعة، وتجنبهن الإصابة بنزلات البرد والأمراض الأخرى خلال تلك الفترة.

- المتابعة الدورية كل شهر مع الطبيب.

- قياس نسبة الزلال في البول.

- الفحوصات كل 3 أشهر.

الأغذية المفيدة للحوامل وتقوية المناعة

هناك مجموعة من الأغذية، تحتوي على عناصر متنوعة تسهم بقوة في رفع مناعة الحوامل، أبرزها:

- المكسرات.

- الموز.

- الشوفان.

- البقوليات.

- عسل النحل غير المحلى بالسكر.

- حصة يومية من الألبان والأجبان (منتجات الألبان المختلفة).

- الاستعاضة عن الملح بالليمون.

- تناول 5 حصص من الخضروات والفاكهة.

- الحرص على تناول كميات من المياه، مما يساعد على ضبط ضغط الجسم.

- تناول الفاكهة والتنويع فيها، بشرط ألا تزيد عن 3 حبات يوميا.