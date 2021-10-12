عادات الحنة بمسقط رأس «أفشة» بكرداسة.. تسببت في إلغاء فرحته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ينحدر محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، من قرية كومبرة بمركز كرداسة في الجيزة، وكان مقررا أن يقيم اللاعب خلال ساعات قليلة، حفل الحنة الخاص به في القرية، وسط أهله، قبل أن يعلن إلغائه، إذ قرر أن يتزوج بمجرد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني لمواجهة ليبيا، في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

إلغاء حفل حنة أفشة

قبل ساعات من حفل الحنة، ألغى أفشة تلك الاحتفالية، إذ كتب عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «الحمد لله قدَّر الله وما شاء فعل، قررت إلغاء حفل زفافي اليوم في البلد، بناء على تعليمات السلطات الأمنية، نظرًا لظروف كورونا، وحرصًا على حياة كل أهلي وإخواتي اللي كانوا هيشرفوني، وحابب أشكر كل أهلي وأصحابي الذين أرسلوا لي تهنئة».

وأضاف: «كنت أتمنى أننا نحتفل مع بعض، لكن لا بد من احترام القانون والالتزام بما يخص أمن بلدنا، وصحة بلدنا وصحة أهلنا في المقام الأول، شكرًا ليكم، وفرحتكم وصلتني في كل شيء».

كواليس وعادات الحنة في كرداسة

عادات وكواليس حفل الحنة، كانت أحد الأسباب الرئيسية لإلغاء حنة محمد مجدي أفشة، في كومبرة، والحفل كان سيهشد اليوم، زحاما شديدا، إذ دعا نجم الأهلي جميع أصدقائه ونجوم الكرة لحضور الحفل أمام بيته، بالإضافة إلى كل أهل قريته، إذ نشر لافتات في الشوارع، وعلى العمارات، لدعوتهم دون استثناء.

ذبائح وولائم وزحام

تحدث الحاج صلاح طلبة، أحد سكان منطقة كرداسة، ويمتلك فيها حديقة حيوانات، في تصريحات خاصة لـ«هن»، عن عادات إقامة الحنة في الجيزة، موضحا أنها اختلفت كليا عن ذي قبل: «دلوقتي الموضة الجديدة العروسة ليها حنة لوحدها، والعريس لوحده حنة، وده مكانش بيحصل زمان، العروسة تقعد في بيتها ويجيلها الناس والعريس، والحنة بتبقى عند بيته، ويجيله الناس».

ويكمل طلبة، حديثه عن عادات الزواج والحنة في مسقط رأس أفشة: «الحنة بتتعمل في بيت العروسة أو بيت العريس، على حسب، والحنة قللت من الأفراح، بسبب التكاليف الكبيرة، وبتبقى زحمة جدا، وبيحضرها الكل الغريب والقريب».

ويوضح أن حفلات الحنة أو الأفراح تكون حسب المقدرة المالية: «الدبح طبعا لازم يحصل، لكن كل واحد على حسب مقدرته، يا إما ناس تجيب أكل من بره أو تعمل في بيوتها، على حسب المقدرة ساعتها».

ويستنكر طلبة، عادة جديدة على الزيجات: «الحاجة الوحشة جدا، أن العرايس بقت تجهز نفسها تجهيز كامل، وتاخد كل حاجة من أبوها، يعني الراجل يدفع مهر 5 أو 6 آلاف جنيه، والبنت بتجهز بـ300 ألف جنيه، وكله بيبص لبعضه».