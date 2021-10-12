فتيات يوثقن صداقتهن بـعقد مكتوب: تشجيع على المذاكرة والصلاة وشرط جزائي 500 جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يبدو أن التعبير عن الصداقة وتوثيقها لم يتوقف عند حدود معينة كتبادل الهدايا أو غيرها من التفاصيل التي توضح عمق العلاقة، حيث قررت الصديقات الأربع «ريهام فرج، نوران محمد، ندى علاء، إسراء السيد»، استخدام طريقة مختلفة وطريفة للتعبير عن معنى كلمة «صحوبية»، وتوثيقها في الوقت الحالي، بعقد مكتوب بعدما أمسكت كل واحدة منهن قلما لتمضى على بنوده التي تلخصت في أن «الصداقة أفعال وليست أقوال، وتلك الأفعال يجب أن تستمر».

عقد بالبصمة والإمضاء على الصداقة

فكرة العقد جاءت خلال جلسة سمر معتادة، حيث جلسن سويًا بعد تلقى الدرس للحديث الروتيني في أمور الحياة وتحفيز بعضهن البعض، إذ يتلقون تعليقات إيجابية بشكل دائم من الناس المحيطة بهن حول صحوبيتهن، ومدى السعادة التي ينشرونها برؤيتهن معا، داعين الله أن يديم لهم تلك المحبة، إذ ينقطع الحديث بحديث ريهام: «بصراحة بردو مبقاش في أمان وأنا بقيت خايفة»، وهو السبب الذي جعل «ريهام» تبدأ بطرح خطة لوضع بنود للصداقة فيوافقها الجميع، تخرج ورقة من حقيبتها لتدوينها والتي نصت على إقرار من جميعهن على البقاء سويا، وعدم السماح لذبذبة علاقتهن، وإذا تعرضن للخلاف فلا حل سوى الاعتذار من أي طرف منهن على الفور لإنهاء المشكلة.

بعد موافقة جميع الفتيات على بنود العقد تذهب ريهام لطباعته وبعد ذلك، توقع جميع الفتيات مع البصم وحفظ العقد فى خزانة.

تقول إسراء: «احنا مش محتاجين عقد علشان يبين اننا هنفضل مخلصين، إحنا بنوضح للناس أن فيه علاقات وصحاب لسه كويسة والدنيا بخير».

شرط جزائي 500 جنيه

وتابعت الفتيات أن من تخل بالشروط يفرض عليها غرامة 500 جنيه، والخروج من دائرة صحوبتهن، وبالرغم من أنه صغر قيمة الغرامة ولكنها تحكم العلاقة.

تروى ريهام لـ«هن»: «أنا ونوران صحاب من 5 ابتدائي، وندى وإسراء كانوا زمايلنا بعد كده قربنا من بعض وكلنا بقينا صحاب جدا، أنا الفكرة جتلى من كلام الناس عننا وان اتعودوا دايما يشوفونا سوا فقررت اعمل عقد»، ويجمع الرباعى علاقة يملؤها حب الخير، والخوف على مشاعر ومستقبل كل منهن للأخرى.

وتضيف نوران: «احنا دايما بنشجع بعض، ونحب الخير لبعض، مفيش بينا غل وكره، ونفسى كل الصحاب يكونوا كده، وبنشجع بعضنا على المذاكرة والصلاة».