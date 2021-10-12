ضربت مصر قبل ساعات.. 12 نصيحة مهمة أثناء البرق والرعد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

شهدت سماء القاهرة خلال أمس الإثنين والساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء، أصواتا وأضواء للبرق والرعب، يصاحبها أمطار غزيرة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من الوجه البحري وشمال الصعيد والقاهرة ومدن القناة.

وأضافت الهيئة، أن الأجواء الآن ممطرة على عدد من المناطق في القاهرة الكبرى وشمال الدلتا ومحافظات شمال الصعيد.

وكانت الهيئة قالت إن منخفض السودان يمتد شمالًا معلنًا بداية فصل الخريف مناخيًا حيث يعتبر منخفض السودان كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلي الخريف والربيع تمتد شمالًا تصل إلى جمهورية مصر العربية بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة.

الخبراء وضعوا بعض التوصيات حول ما يجب عليك فعله أثناء البرق والرعد، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "Bright Side" الأمريكي.

- لفهم مدى بعدك عن الرعد، لاحظ كم من الوقت يمر بين ومضات البرق وصوت الرعد، إذا كانت حوالي 5 ثوانٍ، فلديك الوقت للانتقال إلى مكان آمن.

- إذا لم تكن هناك فجوة على الإطلاق بين الفلاش والصوت، فإن البرق فوقك مباشرة، عليك أن تدخل في أقرب مبنى أو داخل سياراتك في أسرع وقت ممكن.

- حتى إذا حدثت الرعد وكنت داخل مبنى، فإن ضربات البرق تظل تهديدًا، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المختلفة في منزلك، من الأفضل إيقاف تشغيل الكمبيوتر والتلفزيون في هذه الحالة، وأغلق النوافذ والأبواب.

- لا تستحم أثناء الرعد، خاصة إذا كنت بالخارج في الريف، حيث المنازل وخطوط الاتصال ليست محمية جيدًا من الصواعق.

- القاعدة الرئيسية هنا هي الابتعاد قدر الإمكان عن كل شيء يرتفع من الأرض وأي شيء مرتبط بأجسام مائية أو مصنوعة من المعدن:

- تعتبر الخزانات خطرة للغاية أثناء الرعد، إذا وجدت نفسك قريبًا من أو في الماء، فانتقل مسافة لا تقل عن 30 مترًا.

- الابتعاد عن الأسوار ذات السلسلة المتسلسلة والأشياء المعدنية الكبيرة.

- لم يثبت بعد أن الهواتف المحمولة تجذب البرق، ولكن من الأفضل توخي الحذر وإيقاف تشغيلها.

- لا تقف بالقرب من نار عمود كهرباء تجنبًا للصعق.

- اعلم أنك إذا كنت داخل سيارة، فهي ملاذ آمن من الرعد، لكن أغلق النوافذ والأبواب، إذا ضرب البرق سيارتك، فإن الشحنة ستنتقل إلى الأرض من خلال الجسم المعدني للسيارة، لذا لا تلمس الأجزاء المعدنية في السيارة، وإذا كنت تركب دراجة، فتوقف واسترخ داخل مبنى أو تحت أقرب شجيرة.

- إذا وجدت نفسك في مواجهة البرق، لا تركض: تدفق الهواء الذي تخلقه خلفك يمكن أن يجذب البرق. تحرك بسلاسة، أو حاول ألا تتحرك على الإطلاق.

- أغلق النوافذ إذا كنت في المنزل، من المعروف أن كرة البرق تطير إلى المنازل من خلالها.