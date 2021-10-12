قوته 4.6.. لماذا لم يشعر الكثيرون بالزلزال الذي ضرب بعض المحافظات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية في تمام الساعة 11:23 شعر بها سكان الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية.

سرعان ما دوّن كثيرون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حول الهزة الأرضية، وكتب كثيرون: "فيه زلزال حسينا بيه دلوقتي"، فيما أبدى العديد استغرابهم من عدم شعورهم بـ"الزلزال"، متسائلين: "إحنا ليه محسناش بيه؟".

ولعدم شعور البعض بالزلزال، أسباب علمية بالتأكيد لخصتها هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني موقع usgs على النحو التالي:

- تعتمد الطريقة التي يشعر بها الزلزال على مكان وجودك ومكان وقوعه ومدى شدته.

- في بعض الأحيان يشعر بعض الأشخاص بالهزة الأرضية دون غيرهم، بسبب مدى اقتراب الشخص من بؤرة حدوث الزلزال.

- إذا كنت موجودا في مبنى منخفض، فلن تشعر بحدوث بالزلزال أيضا.

- كذلك الأشخاص الذين يكونون في حالة حركة أثناء حدوث الزلزال لن تشعر بشيء، نظرًا لتحرك جسدها في وقت حدوثه، بينما الشخص الذي يقف دون حراك يشعر بالهزة.

- الزلزال الشديد القريب منك ستشعر بأنه هزة كبيرة مفاجئة تتبعها بسرعة اهتزاز أقوى قد يستمر لبضع ثوان أو حتى دقيقتين إذا كان حدثًا كبيرًا نادرًا، ستشعر بالاهتزاز بالعنف وسيكون من الصعب الوقوف، ستكون محتويات منزلك مبعثرة تماما.

- من المحتمل ألا تشعر بزلزال خفيف بعيدًا عنك، ولكن إذا شعرت به، فسيكون هزة خفيفة يسهل الشعور بها إذا كنت لا تزال جالسًا.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، هزة أرضية جنوب جزيرة كريت، على بعد 314 كم شمال مرسى مطروح.

وبحسب بيان اليوم، جاءت الهزة في تمام الساعة 11.23 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي، وذلك بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض : 11.40 شمال، وخط الطول : 44.22 شرقا والعمق : 2.20 كم.

وتابع: ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية في الإسكندرية وبعض مناطق القاهرة والمدن الساحلية، دون وقوع أية خسائر في الأرواح والممتلكات.