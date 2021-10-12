4 نصائح مهمة لتجنب زيادة الوزن أثناء تناول الطعام خارج المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

هناك العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظامها غذائيا صحيا، ويمارسون الرياضة بانتظام، لكن لا يمكنهم التحكم عندما يتعلق الأمر برغباتهم الشديدة للأكل، ما يعطل أهدافهم في إنقاص الوزن.

وإذا كنت تتبع خطة لخسارة الوزن وتخرج مع الأصدقاء، فإليك بعض النصائح لتجنب الأكل غير الضروري وبالتالي زيادة الوزن، نعرضها كما ذكر موقع "timesofindia".

1- لا تخرج على معدة فارغة:

أفضل طريقة لتجنب الوجبات السريعة هي أن تُشبع نفسك قبل الخروج، وبالتالي لن تغريك الأطعمة.

لذلك عندما تخرج لتناول العشاء، تناول الأكل قبل المغادرة، لأنك تفقد ضبط النفس عندما تكون جائعًا.

2- ركز على تناول البروتين:

إذا لم يكن هناك خيار وعليك أن تأكل شيئًا ما، ركز على تناول البروتين غير المقلي، اختر شيئًا مشويًا أو مطهوًا على البخار، وأضف الصلصة الحارة حتى لا تفرط في الأكل.

3- ابتعد تماماً عن البطاطس المقلية:

البطاطس المقلية تخل بتوازن النظام الغذائي الخاص بك، والدهون الزائدة والكربوهيدرات فيها ستحملك بآلاف السعرات الحرارية الضارة، اختر سلطة غنية بالنكهات بدلاً من ذلك، والتي ستشبعك بشكل أسرع وتجعلك منشغلاً.

4- خذ بعض الأكل معك:

عندما تتمكن من رؤية الأطعمة المحملة بالسعرات الحرارية من حولك فقط ولا تستطيع معرفة ما تأكله، فإن طعامك المصنوع في المنزل هو أفضل وسيلة لإنقاذك.