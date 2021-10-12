مفاجآت مدهشة.. 12 شيئا نادرة الحدوث وثقها الأشخاص (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في الوقت الحاضر، نحن محاطون باستمرار بكمية لا تصدق من المعلومات، لذلك من السهل أن نفترض أنك قد رأيت كل شيء بالفعل ولا يوجد شيء يمكن أن يثير إعجابك أو يفاجئك بعد الآن.

ومع ذلك، في هذا التقرير ستغير وجهة نظرك بشأن رؤية كل شيء، حيث جمعنا لك 15 شخصًا رأوا أشياءً نادرة الحدوث لا تراها عادةً في روتينك اليومي، وفقا لما ذكره موقع برايت سايد Brightside.

1- "يد غريبة بعد غسل الصحون لمدة 20 دقيقة".

2- "فطريات الأذن الخشبية التي تشبه أذن الإنسان."

3- "طائر طنان ينظر إلى شخص باستغراب وهو يللتقط صورته".

4- العثور على قذيفة متحجرة في وسط غابة.

5- "شخص كسر بيضة ووجد بيضة أخرى بداخلها".

6- ورقة ساقطة من شجرة ورغم ذلك بدأت في زراعة نباتها الصغير.

7- أوراق من شجرة الليمون تشبه تماما الهيكل العظمي

8- دجاجة تضع بيضة جيلي - بيضة بدون قشرة صلبة.

9- سيدة تقابل شخصًا يحمل نفس الوشم الذي لديها في نفس المكان بقدمها، لكنه فقط معكوس في قدم أخرى.

10- خيار على شكل برتقال في أحد الحدائق.

11- قطعة جدار حولها البحر إلى لون غريب جدا.