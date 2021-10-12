كم قطعة ملابس يحتاجها ابنك عند الذهاب للمدرسة وقت الأمطار؟.. 3 نصائح مهمة

القاهرة - سمر حسين - ماما

تسيطر مشاعر القلق والحيرة على الأمهات، عند سقوط الأمطار خلال أيام الدارسة، إذ يبدأن التفتيش في خزانة ملابس أطفالهم، بحثا عن ما يناسب تلك الأجواء المتقلبة، خاصة خلال فصل الخريف، لكنهن يصابن بحالة من التردد بخصوص عدد القطع المفترض ارتدائها قبل الذهاب إلى المدرسة في الصباح، بالإضافة إلى الأطعمة المناسبة للطفل، التي تساعد على تدفئة الجسم ومده بالطاقة، لتجنب احتمالية الإصابة بنزلات البرد عند سقوط الأمطار.

نصائح للأمهات عند الخروج للمدرسة في الشتاء

قال الدكتور محمد الكيلاني، استشاري طب الأطفال، إن تعرض الطفل للبرودة يعرضه، إلى الإصابة بنزلات البرد، ناصحا الأمهات بضرورة اختيار الملابس المناسبة له، حسب توقيت الخروج من المنزل، سواء في الصباح أو عند المساء.

وأضاف الكيلاني، خلال استضافته في برنامج «الحدث اليوم»، أنه على الأمهات الاستيقاظ مبكرا، قبل ذهاب الطفل إلى المدرسة، للتعرف على درجة حرارة الجو، واختيار الملابس المناسبة، مؤكدا أن الطفل يحتاج عند سقوط الأمطار إلى ارتداء قطعتين، مشيرا إلى أنه يجب الاعتدال حتى لا يتعرق الطفل أثناء الذهاب للمدرسة.

الملابس حسب المراحل العمرية

حديثي الولادة حتى 3 أشهر: الاهتمام بالتدفئة، واختيار الملابس القطنية، وزيادة قطعة واحدة في ملابس الطفل.

بعد 3 أشهر: الطفل يرتدي ملابس مماثلة لملابس الوالدين.

من عمر 3 سنوات: الاهتمام بالملابس الثقيلة، خاصة في حالة دخول المدرسة، والخروج في الأجواء الباردة.

مواصفات الوجبات الصحية في الشتاء

ونصح استشاري طب الأطفال، بضرورة التغذية السليمة لتدفئة الطفل، من خلال التركيز على وجبات تتضمن مصادر البروتين والفيتامينات والنشويات، وكمية قليلة من الدهون، للحفاظ على صحة جسم الطفل، بالإضافة إلى تناول المشروبات الدافئة مثل اليانسون والتيليو، مما يزيد مناعة الطفل، ويحارب نزلات البرد.